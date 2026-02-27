नौसेना का 2035 तक 200 से अधिक जहाजों का लक्ष्य, नेवी चीफ ने बताया बड़ा प्लान

नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, '2035 तक 200 से अधिक जहाजों वाली नौसेना बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भरता को घटक स्तर तक ले जाना और 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बल का निर्माण करना है।'

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने नेवी की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना का लक्ष्य 2035 तक 200 से अधिक जहाजों वाले नौसैन्य बल के रूप में बदलने है। साथ ही, 2026 में 15 अतिरिक्त जहाजों को शामिल करने की योजना है। उन्होंने चेन्नई बंदरगाह पर INS अंजदीप को सेवा में शामिल किए जाने के बाद कहा कि नौसेना का दीर्घकालिक लक्ष्य है। इसके तहत, पोत निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना और 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बल के रूप में विकसित होना है।

दिनेश त्रिपाठी ने कहा, 'नौसेना की अभियानगत क्षमता हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे तक फैली हुई है, जिसमें नौसैन्य इकाइयां निगरानी, ​​जलदस्यु रोधी और समन्वित गश्त के लिए लगातार तैनात रहती हैं, जो निरंतर पहुंच और विश्वसनीय अभियान क्षमता को दर्शाती हैं।' उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा मेक इन इंडिया से ट्रस्ट इन इंडिया तक आगे बढ़ चुकी है। हमने आत्मनिर्भर भारत को न केवल एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में बल्कि भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक निवेश के रूप में भी अपनाया है।

जहाजों का कहां होगा निर्माण एडमिरल त्रिपाठी ने जारी पोत निर्माण प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान में ऑर्डर वाले सभी 50 जहाजों का निर्माण विभिन्न भारतीय पोत निर्माण केंद्रों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, '2035 तक 200 से अधिक जहाजों वाली नौसेना बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भरता को घटक स्तर तक ले जाना और 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बल का निर्माण करना है।'