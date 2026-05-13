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केरल में सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है पेच, कांग्रेस बोली- अब कल होगा ऐलान

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल का जवाब बुधवार को भी  सामने नहीं आया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हाईकमान ने इस मुद्दे पर चर्चा पूरी कर ली है। गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया जाएगा।

केरल में सीएम पद को लेकर फंसा हुआ है पेच, कांग्रेस बोली- अब कल होगा ऐलान

केरल के अगले मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान पर पेच फंसा हुआ है। बुधवार को भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका फैसला सामने नहीं आया है। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बुधवार को अंतिम दौर की चर्चा की और नाम की घोषणा बहुत जल्द होने की संभावना है।

4 मई को देश के पांच राज्यों के नतीजे सामने आए थे। इनमें से चार के मुख्यमंत्री शपथ लेकर अपना कामकाज शुरू कर चुके हैं। केवल केरल का पेच ही फंसा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच आज इस मुद्दे को लेकर करीब 2 घंटे तक वार्ता हुई। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दोनों ने नाम तय करने की अंतिम चर्चा पूरी कर ली है। गुरुवार को इसका ऐलान कर दिया जाएगा।

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इससे पहले केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आज इसका ऐलान हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने आशंका भी जताई थी कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से इसमें देरी भी हो सकती है। उन्होंने कहा, "हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज की जाएगी। सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में हम आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सोनिया गांधी अस्पताल में हैं, इसकी वजह से थोड़ी देरी हो सकती है।"

बता दें, कांग्रेस हाईकमान इस वक्त राज्य के तीन बड़े नामों के बीच में उलझा हुआ है। इन तीन प्रमुख नेताओं में वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथाला शामिल हैं। चूकिं पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीशगढ़ औऱ अब कर्नाटक में कांग्रेस पहले से ही नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर हुई उठा पटक को देख चुकी है, ऐसे में केरल में पार्टी ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती।

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Upendra Thapak

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Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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