न्याय पाने के लिए दिल्ली आने की नहीं पड़नी चाहिए जरूरत, CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि क्या जरूरी मामलों की पहचान बेहतर तरीके से की जा सकती है? रविवार को उन्होंने कहा कि क्या सुनवाई की तारीख तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सकता है?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की जरूरत पर विचार किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले याचिकाकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है। यह इस बात पर सोचने का मौका है कि न्याय व्यवस्था में सुधार की कितनी गुंजाइश है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जरूरी मामलों की पहचान बेहतर तरीके से की जा सकती है? क्या सुनवाई की तारीख तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सकता है? क्या तकनीक की मदद से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिनमें देरी से किसी पक्ष को ऐसा नुकसान हो सकता है, जिसकी भरपाई संभव न हो।

सीजेआई ने रविवार को कोच्चि में केरल हाई कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में यह बात कही। CJI सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हाई कोर्ट की संस्थागत स्वतंत्रता और अपने मामलों की सुनवाई का क्रम तय करने के अधिकार का सम्मान किया है। इसके बावजूद हाई कोर्ट में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बढ़ती प्रवृत्ति पर विचार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को समय पर न्याय पाने के लिए दिल्ली तक आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भारत में संवैधानिक न्याय व्यवस्था सिर्फ नई दिल्ली तक सीमित नहीं है।

अदालतों की जिम्मेदारी नागरिक अधिकारों की रक्षा करना सूर्यकांत ने कहा, 'देशभर में मौजूद 25 हाई कोर्ट इसकी मजबूती का आधार हैं। इन अदालतों की जिम्मेदारी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और कानून का शासन बनाए रखना है। हाई कोर्ट स्थानीय लोगों की भाषा, क्षेत्रीय समस्याओं और सरकारी फैसलों के असर को बेहतर तरीके से समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उन्हें अलग-अलग कानूनी, प्रशासनिक और सरकारी मामलों में प्रभावी राहत देने का अधिकार मिला है।' उन्होंने कहा कि कई बार न्याय मिलने का फैसला अंतिम सुनवाई से पहले इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत के समय अदालत ने अंतरिम राहत दी या नहीं।