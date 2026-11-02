भाजपा के ‘तीन करोड़ घुसपैठियों’ के दावे पर चिदंबरम का पलटवार, नितिन नवीन पर उठाए पांच सवाल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन करोड़ घुसपैठियों संबंधी दावे पर सोमवार को पलटवार किया। साथ ही उन्होंने भाजपा से पांच सवाल पूछे और जानना चाहा कि वे जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वे कौन हैं?
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन के तीन करोड़ घुसपैठियों संबंधी दावे पर सोमवार को पलटवार किया। साथ ही उन्होंने भाजपा से पांच सवाल पूछे और जानना चाहा कि वे जिन तीन करोड़ घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, वे कौन हैं और क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान कर ली है। गौरतलब है कि वोटर लिस्ट से 13 करोड़ नाम हटाए जाने के विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए नवीन ने कहा था कि राहुल गांधी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गली से लेकर संसद तक हर वोट का हिसाब दे सकते हैं।
नितिन नवीन ने क्या कहा था
नवीन ने कहा था कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में ढाई करोड़ ऐसे लोगों के थे, जिनकी मौत हो चुकी है और छह करोड़ लोग ऐसे हैं, जो दूसरी जगह चले गए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि तीन करोड़ घुसपैठिए हैं। लोग जानते हैं कि वे (विपक्ष) इन घुसपैठियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब तक भाजपा और राजग के कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल कर रहेंगे।
चिदंबरम ने पूछे सवाल
नवीन के बयान पर पलटवार करते हुए चिदंबरम ने उनसे पांच सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा अध्यक्ष ने रविवार को जिन तीन करोड़ घुसपैठियों का उल्लेख किया था, वे कौन हैं और क्या केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उनकी पहचान की है? चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि आपने कहा कि हरियाणा के लोग जानते हैं कि घुसपैठिए कौन हैं। अगर लोगों को पता है तो हरियाणा सरकार को भी पता होना चाहिए। राज्य सरकार उनके नाम सार्वजनिक करके उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती?
कोई घुसपैठियों को बचा नहीं रहा
कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी घुसपैठियों को बचा नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर घुसपैठियों की संख्या तीन करोड़ है, तो (मृतकों के नामों को छोड़कर) मतदाता सूची से 13.3 करोड़ लोगों के नाम क्यों हटाए गए। चिदंबरम ने नवीन को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनमें से 91 से 93 फीसदी लोगों ने अपील में जीत हासिल की। क्या वे भी घुसपैठिए हैं?
चिदंबरम की यह टिप्पणी ‘वोट चोरी’ को लेकर जारी विवाद के बीच आई है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान गलत तरीके से 13.3 करोड़ लोगों के नाम हटा दिए, जबकि भाजपा का कहना है कि यह प्रक्रिया अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने के लिए अपनाई गई थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।