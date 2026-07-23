चिकन नेक की तरफ अब आंख नहीं उठा पाएंगे दुश्मन, भारत ने तैयार कर लिया 'एलिफेंट ट्रंक’!

सिलीगुड़ी कॉरिडोर कभी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था। लेकिन आज वह देश का सबसे मजबूत और अभेद्य रणनीतिक द्वार बन चुका है। दुश्मन अब इस 'हाथी की सूंड' की तरफ देखने की भी जुर्रत नहीं कर सकता।

दशकों से दुनिया भर के कूटनीतिक विशेषज्ञों की नजरों में भारत का जो हिस्सा सबसे 'कमजोर नस' माना जाता था, आज वह देश की एक बड़ी ताकत बन चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी बंगाल के पास स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। महज 17 से 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की इस संकरी पट्टी को हमेशा से 'चिकन नेक' कहा जाता रहा है। यानी यह रास्ता इतना संकरा है कि डर था कि युद्ध के समय अगर दुश्मन ने इस पतली गर्दन पर वार कर दिया, तो पूरे पूर्वोत्तर भारत का संपर्क देश से टूट जाएगा। हालांकि अब भारत ने पूरी कहानी ही बदल दी है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब यह रास्ता चिकन नेक नहीं रहा, बल्कि यह एक ताकतवर एलिफेंट ट्रंक यानी 'हाथी की सूंड' में बदल चुका है। ऐसे में समझते हैं कि आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए इतना अहम क्यों है और पिछले कुछ सालों में यहां भारत ने कैसे दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा है।

भारत के लिए क्यों अहम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर? सिलीगुड़ी कॉरिडोर महज एक संकरा जमीन का टुकड़ा नहीं है। इसे नार्थईस्ट राज्यों के लिए लाइफलाइन कहना गलत नहीं होगा। यह कॉरिडोर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ने वाला इकलौता जमीनी मार्ग है। पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले लगभग सभी प्रमुख रेलमार्ग, सड़क मार्ग, ईंधन और सैन्य आपूर्ति इसी संकरे गलियारे से होकर गुजरते हैं। इस भूगोल के कारण ही इसे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी माना जाता था। किसी भी बड़े संघर्ष में इस संकरे रास्ते के बाधित होने से पूर्वोत्तर में सैन्य और अन्य जरूरी सामान पहुंचाना ठप हो सकता था।

चिकन नेक' बना ‘एलिफेंट ट्रंक’ हालांकि सैन्य अधिकारी अब इसे 'हाथी की सूंड' कह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि हाथी की सूंड भी थोड़ी नाजुक जरूर दिखती है, लेकिन वह बेहद ताकतवर और लचीली होती है। अधिकारियों के मुताबिक 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने भारत की पूर्वी सीमा पर अपना फोकस बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस संकरे रास्ते को बचाने की डिफेंसिव सोच को बदलकर इसे आक्रामक बना दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभेद्य बनाने के लिए 'थ्री-गैरीसन शील्ड' यानी तीन सैन्य ठिकानों का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। असम में लाचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन सेना के लिए गोला-बारूद का बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। वहीं बिहार का किशनगंज फॉरवर्ड बेस जरूरत पड़ने पर पूर्वोत्तर की ओर सेना को तेजी से भेजने का काम करता है। पश्चिम बंगाल का चोपड़ा फॉरवर्ड बेस अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब है और यह बेस आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने और निगरानी रखने के लिए बनाया गया है।