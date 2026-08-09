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'जज साहब पर जादू कर देंगे, मिल जाएगी बेल' श्मशान में चीफ जस्टिस पर टोना टोटका!

By Shubham Sharma
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श्मशान में संदिग्ध हलचल देखकर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले।

Chhattisgarh HC Chief Justice Witchcraft
पकड़े गए युवक की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के देओरी गांव में एक अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। जेल में बंद अपने रिश्तेदार की जमानत कराने के लिए चार लोगों ने शुक्रवार आधी रात को श्मशान घाट में तांत्रिक क्रिया और काला जादू करने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब आरोपियों ने यह अनुष्ठान सीधे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की तस्वीर पर बलि और तंत्र-मंत्र का सामान चढ़ाकर किया।

श्मशान में संदिग्ध हलचल देखकर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसके तीन साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले। पकड़े गए युवक की पहचान ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया।

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श्मशान से मिली चीफ जस्टिस की फोटो

सूचना मिलते ही सीपत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और श्मशान घाट की तलाशी ली। पुलिस को मौके से चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की तस्वीरों के चारों ओर करीने से रखा तंत्र-मंत्र का सामान मिला। पुलिस ने मौके से यह सब सामग्री जब्त की है:

  • चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और दो अन्य लोगों की तस्वीरें
  • बलि के लिए लाई गईं मरी हुई मछलियां
  • नींबू, सिंदूर, कलावा, नारियल और तांत्रिक अनुष्ठान की अन्य सामग्री

राज्य के शीर्ष न्यायिक प्राधिकारी की तस्वीर पर इस तरह के अंधविश्वास और तांत्रिक अनुष्ठान को देखकर इलाके में भारी जनाक्रोश फैल गया।

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'जज साहब पर जादू कर देंगे, मिल जाएगी बेल'

पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने अधिकारियों को भी हैरान कर दिया।

पकड़े गए युवक ऋषिकेश कुमार ने खुलासा किया कि उसके एक करीबी रिश्तेदार को चाकूबाजी के गंभीर मामले में जेल भेजा गया है, जिसकी जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित है। जमानत न मिलने से परेशान होकर आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक स्वयंभू तांत्रिक (बाबा) से संपर्क किया था।

तांत्रिक ने आरोपियों को झांसा दिया था कि अगर वे आधी रात को श्मशान घाट जाकर मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज (चीफ जस्टिस) की तस्वीर पर तांत्रिक बलि और अनुष्ठान करेंगे, तो रहस्यमयी शक्तियों के असर से जज का दिमाग बदल जाएगा और कोर्ट से तुरंत जमानत मंजूर हो जाएगी।

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तीन फरार आरोपियों और ऑनलाइन तांत्रिक की तलाश तेज

सीपत थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपी ऋषिकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस की एक विशेष टीम श्मशान से भागे तीन अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

इसके अलावा, पुलिस उस 'ऑनलाइन तांत्रिक' की पहचान और लोकेशन का भी पता लगा रही है जिसने सोशल मीडिया के जरिए इस अंधविश्वास और साजिश को रचा था। बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंधविश्वास फैलाने, अदालती प्रक्रिया को प्रभावित करने के नाम पर ठगी करने और इस तरह के अनैतिक कृत्यों में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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