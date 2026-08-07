'यह सरकार झुकती है बस...', प्रयागराज में छात्रों की गूंज से पहले क्या बोले राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सरकार तभी झुकती है, जब आवाजें एक साथ उठती हैं। उन्होंने छात्रों से 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार तभी झुकती है, जब लोगों की आवाजें एकजुट होकर उठती हैं। राहुल गांधी का यह बयान पेपर लीक के मुद्दे पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शनों के बाद आया है। इन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह प्रयागराज जा रहे हैं, जहां देशभर के बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।
राहुल गांधी ने कहा कि हर छात्र यह समझ रहा है कि व्यवस्था बेईमान हो चुकी है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या उस व्यवस्था की नीयत में है, जो उनकी मेहनत का सही नतीजा नहीं देती। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं के अटकने, वर्षों तक इंतजार और किसी की जवाबदेही तय नहीं होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोटा में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, देहरादून में भी छात्रों की आवाज बुलंद हुई और दिल्ली में सवाल पूछने पर इन्हीं छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं। आखिरकार एक मंत्री को पद छोड़ना पड़ा।
राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन की मिली मंजूरी
राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार तभी झुकती है, जब आवाजें एक साथ उठती हैं। उन्होंने छात्रों से 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस बीच, प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी मिल गई है। कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड की बुकिंग रद्द किए जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे पहले केपी कॉलेज के मैनेटमेंट ने शैक्षणिक गतिविधियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश का हवाला देते हुए मैदान के इस्तेमाल की इजाजत वापस ले ली थी।
कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को पत्र लिखा ता। इसमें कहा गया कि यह फैसला कॉलेज के प्रिंसिपल से मिले सुझाव और अदालत के आदेश को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिसमें छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा नहीं डालने पर जोर दिया गया था। मैनेजमेंट ने कांग्रेस को पहले जमा की गई राशि कार्यालय से वापस लेने के लिए भी कहा था। अब कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद इसके आयोजन का रास्ता साफ हो गया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें