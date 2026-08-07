'यह सरकार झुकती है बस...', प्रयागराज में छात्रों की गूंज से पहले क्या बोले राहुल गांधी

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि सरकार तभी झुकती है, जब आवाजें एक साथ उठती हैं। उन्होंने छात्रों से 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सरकार तभी झुकती है, जब लोगों की आवाजें एकजुट होकर उठती हैं। राहुल गांधी का यह बयान पेपर लीक के मुद्दे पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र प्रदर्शनों के बाद आया है। इन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह प्रयागराज जा रहे हैं, जहां देशभर के बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि हर छात्र यह समझ रहा है कि व्यवस्था बेईमान हो चुकी है। छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या उस व्यवस्था की नीयत में है, जो उनकी मेहनत का सही नतीजा नहीं देती। उन्होंने पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं के अटकने, वर्षों तक इंतजार और किसी की जवाबदेही तय नहीं होने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कोटा में छात्रों ने अपनी आवाज उठाई, देहरादून में भी छात्रों की आवाज बुलंद हुई और दिल्ली में सवाल पूछने पर इन्हीं छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं। आखिरकार एक मंत्री को पद छोड़ना पड़ा।

राहुल गांधी के कार्यक्रम को प्रशासन की मिली मंजूरी राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार तभी झुकती है, जब आवाजें एक साथ उठती हैं। उन्होंने छात्रों से 8 अगस्त को शाम 5 बजे प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। इस बीच, प्रयागराज में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रशासन की मंजूरी मिल गई है। कार्यक्रम के लिए केपी ग्राउंड की बुकिंग रद्द किए जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे पहले केपी कॉलेज के मैनेटमेंट ने शैक्षणिक गतिविधियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश का हवाला देते हुए मैदान के इस्तेमाल की इजाजत वापस ले ली थी।