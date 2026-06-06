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चीन के फाइटर जेट का तो पता नहीं, लेकिन दुनियाभर में छा गई ब्रह्मोस; पाकिस्तान का प्लान बैकफायर

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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brahmos vs chinese fighter jet: ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद चीनी फाइटर जेट J-10C का प्रोपेगेंडा फेल। वियतनाम और फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

चीन के फाइटर जेट का तो पता नहीं, लेकिन दुनियाभर में छा गई ब्रह्मोस; पाकिस्तान का प्लान बैकफायर

brahmos vs chinese fighter jet: मई 2025 में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट्स के दम पर भारत के खिलाफ काफी दुष्प्रचार किया था। चीन ने भी अपने J-10CE विमानों का खूब महिमामंडन किया था। लेकिन ठीक एक साल बाद, जून 2026 की तस्वीरें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। दुनिया के हथियार बाजार से चीन के फाइटर जेट्स की चर्चा गायब है, जबकि भारत की ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने तहलका मचा रखा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मोस के सबसे बड़े खरीदार खुद चीन के पड़ोसी देश बन रहे हैं।

'ऑपरेशन सिंदूर' में कैसे फेल हुआ चीन और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा?

पिछले साल भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और एयरबेस जैसे नूर खान, जैकबाबाद और सरगोधा आदि पर मल्टी-डोमेन स्ट्राइक की थी। इस निर्णायक कार्रवाई में भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प (SCALP) क्रूज मिसाइलों और राफेल जेट्स का शानदार समन्वय दिखाया था।

हाल ही में चीनी सरकारी मीडिया CCTV पर चेंगदू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के इंजीनियरों ने खुद कबूल किया है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान वे पाकिस्तानी एयरबेस पर J-10CE फाइटर जेट्स को सपोर्ट देने के लिए मौजूद थे।

बैकफायर हुआ चीन और पाकिस्तान का प्लान

चीन और पाकिस्तान को उम्मीद थी कि J-10CE भारतीय राफेल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को टक्कर देंगे। लेकिन 10 घंटे चले भारतीय एयर ब्लिट्ज के सामने पाकिस्तानी डिफेंस पूरी तरह चरमरा गया। इस एकतरफा जीत ने चीनी हथियारों और फाइटर जेट्स की विश्वसनीयता पर दुनिया के सामने बड़ा सवालिया निशान लगा दिया।

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साउथ चाइना सी में तैयार हो रही भारत की 'ब्रह्मोस वॉल'

चीन के फाइटर जेट्स का प्रचार जहां फुस्स हो गया, वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने चीन को उसी के आंगन यानी साउथ चाइना सी में घेरना शुरू कर दिया है।

वियतनाम के साथ नई डील: जून 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा बड़ा देश बन गया है।

कतार में हैं ये देश: इंडोनेशिया अगला खरीदार बनने के लिए तैयार है, जबकि मलेशिया और थाईलैंड ने भी ब्रह्मोस को लेकर गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

चीन के लिए सिरदर्द: इन देशों को ब्रह्मोस मिलने का सीधा मतलब है साउथ चाइना सी के तटीय इलाकों में 'ब्रह्मोस बैटरियों' की एक मजबूत चेन तैयार होना। ब्रह्मोस की अचूक स्पीड (लगभग 3 मैक) चीन की नौसेना की आक्रामकता के लिए सबसे बड़ा प्रतिरोध बन गई है।

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सिर्फ एशिया ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में ब्रह्मोस का जलवा

भारत अब सिर्फ एक हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि एक 'फ्रेंडली डिफेंस पार्टनर' के रूप में उभर रहा है। पश्चिमी देशों की तरह भारत हथियारों के साथ राजनीतिक शर्तें नहीं थोपता, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस का पूरा इकोसिस्टम देता है।

अन्य देशों से बातचीत: एशिया के बाहर भी संयुक्त अरब अमीरात (UAE), चिली और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर एडवांस स्टेज में बातचीत चल रही है।

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पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट्स के बलबूते जो चुनौती पेश करने की कोशिश की थी, वह 'ऑपरेशन सिंदूर' में उसी पर भारी पड़ गई। आज नतीजा यह है कि चीन के हथियारों से दुनिया का भरोसा उठ रहा है और भारत की 'ब्रह्मोस' ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक रियल गेम-चेंजर बनकर सामने आई है।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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