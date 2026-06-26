नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल के 2 साल, बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान; टॉप-5

पुलिस के मुताबिक सिया और केतन की शादी नवंबर में होने वाली थी, लेकिन सिया यह शादी नहीं करना चाहती थी। आरोप है कि सिया और चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उस योजना को अंजाम दिया।

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले की जांच नए सिरे से हो रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं सिया के प्रेमी चेतन ने तो उसे मंगेतर का खून करने पर विवश नहीं किया। चीन के बीजिंग में शुक्रवार शाम एक छोटा विमान राजधानी की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से टकरा गया, जिससे हड़कंप मच गया। स्थानीय समयानुसार करीब शाम 6 बजे विमान केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (CBD) में स्थित 109 मंजिला चाइना जुन टॉवर से टकरा गया। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शुक्रवार की टॉप-5 न्यूज....

केतन के मर्डर के लिए चेतन ने बनाया था सिया पर दबाव? मैसेज और कॉल से ब्लैकमेल पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले की जांच नए सिरे से हो रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं सिया के प्रेमी चेतन ने तो उसे मंगेतर का खून करने पर विवश नहीं किया। सूत्रों का दावा है कि यह जांच भी की जा रही है कि कहीं, चेतन ने सिया के साथ अपनी कॉल रिकॉर्डिंग और प्राइवेट मैसेज का इस्तेमाल उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए तो नहीं किया। पढ़ें पूरी खबर...

सड़क से संसद तक, साथ खड़ा रहा और रहूंगा; नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल के 2 साल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने दो साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सफर लंबा है, लेकिन देशवासियों के हक की लड़ाई लड़ने का उनका संकल्प अडिग है। उन्होंने पिछले दो वर्ष में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उठाए गए प्रमुख मुद्दों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। पढ़ें पूरी खबर...

चीन में बड़ा हादसा; बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत से टकराया विमान, मची अफरा-तफरी चीन के बीजिंग में शुक्रवार शाम एक छोटा विमान राजधानी की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से टकरा गया, जिससे हड़कंप मच गया। स्थानीय समयानुसार करीब शाम 6 बजे विमान केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (CBD) में स्थित 109 मंजिला चाइना जुन टॉवर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इमारत की दो खिड़कियां टूट गईं और विमान के कई हिस्से नीचे सड़क पर जा गिरे। पढ़ें पूरी खबर...

क्या वेनेजुएला में भूकंप नहीं, डबलेट आया था? 39 सेकंड के भीतर दो बार मची तबाही वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में बुधवार शाम महज 39 सेकंड के अंतराल पर आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। पहला भूकंप याराकुय राज्य की राजधानी सैन फेलिपे के पास आया, जबकि दूसरा झटका इसके कुछ ही सेकंड बाद युमारे कस्बे के निकट महसूस किया गया। दोनों भूकंपों के केंद्र एक-दूसरे से केवल 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर थे। पढ़ें पूरी खबर...