तिरुपति बालाजी के दरबार में करोड़ों का चढ़ावा, CM नायडू की मौजूदगी में 121 किलो सोना दान
चेन्नई के एक जैन दंपति ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 121 किलो सोने के आभूषण दान किए। इन आभूषणों की कीमत 207.6 करोड़ रुपये बताई गई है।
चेन्नई के एक जैन दंपति ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में तिरुमाला के पहाड़ी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को 121 किलोग्राम सोने के आभूषण दान किए। इन आभूषणों की कुल कीमत 207.6 करोड़ रुपये बताई गई है। दान देने वाले वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने कुल 46 अलग-अलग प्रकार के सोने के आभूषण भेंट किए। इनमें से 106 किलोग्राम सोने के आभूषण भगवान वेंकटेश्वर के लिए थे, जबकि 15 किलोग्राम सोने का एक विशेष वस्त्र देवी पद्मावती को अर्पित किया गया।
तिरुपति तिरुमला देवस्थानम (TTD) के पुजारियों और अधिकारियों ने मंदिर की ओर से इन भेंटों को स्वीकार किया। मंदिर अधिकारियों ने कहा कि यह तिरुमाला को अब तक किसी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान है। भेंट की गई वस्तुओं में नीलम, पुखराज, माणिक और पन्ने से जड़ा एक 'श्रीवत्सम' पेंडेंट भी शामिल था। अन्य आभूषणों में हीरे भी जड़े हुए थे।
मुख्यमंत्री नायडू ने समारोह के बाद दंपति का धन्यवाद किया और कहा कि यह इस पवित्र मंदिर के इतिहास की एक दुर्लभ और उल्लेखनीय घटना है। उन्होंने बताया कि दंपति ने उन्हें कहा कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की दिव्य प्रेरणा से यह दान किया है। नायडू ने कहा कि इन आभूषणों में सोने के साथ कीमती हीरे भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने तिरुमाला को भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यहां मिलने वाला दिव्य अनुभव अद्वितीय है और इस अवसर का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। नायडू ने मंदिर के विकास में पल्लव, चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि मैसूर और मराठा साम्राज्य के शासकों ने भी इस मंदिर को बहुमूल्य आभूषण, उपहार और संपत्तियां भेंट की थीं।
उन्होंने विजयनगर के सम्राट श्री कृष्णदेवराय की भक्ति का भी जिक्र किया, जिन्होंने भगवान को कई आभूषण अर्पित किए थे। इनमें रत्नों से जड़ा एक मुकुट और रेशमी वस्त्र शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के प्रति भक्तों की श्रद्धा और आस्था सदियों से लगातार बढ़ती रही है। जैन दंपति द्वारा दी गई यह भेंट देवता के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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