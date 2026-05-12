चेन्नई से अबू धाबी जा रही फ्लाइट के पंख में लगी आग, टेकऑफ से पहले बड़ा हादसा टला
अबू धाबी जा रही एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट में टेकऑफ़ से ठीक पहले बाएं विंग में अचानक आग लग गई। पायलट की सूझबूझ और रेस्क्यू टीम की त्वरित कार्रवाई से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अबू धाबी जाने वाली एक फ्लाइट के विंग में आग लग गई। इसके बाद फ्लाइट को ग्राउंड कर दिया गया है। फ्लाइट में लगभग 280 यात्री सवार थे।घटना में किसी यात्री या क्रू मेंबर के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत पूरी प्रक्रिया अपनाई गई।
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट तैयार होकर टेकऑफ के लिए रनवे की ओर बढ़ रही थी, तभी विंग के हिस्से से धुआं और आग की लपटें दिखाई दीं। विमान के पायलट ने समय रहते आग की लपटों को देख लिया था। पायलट की इस सतर्कता के कारण टेकऑफ की प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया गया। पायलट ने इंजन बंद कर दिए।
आग लगने की जानकारी मिलते ही एयरपोर्ट पर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल हरकत में आ गया। बिना कोई समय गंवाए, सभी यात्रियों को तुरंत और सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाल लिया गया। यह बेहद राहत की बात रही कि इस खौफनाक घटना में किसी भी यात्री या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई।
हवाई अड्डे पर मौजूद दमकल विभाग (फायर सर्विस) की टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और जल्द ही लपटों पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इस घटना के बाद उड़ान को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी और आधिकारिक बयान के लिए एतिहाद एयरवेज से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल एयरलाइन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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