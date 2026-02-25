Hindustan Hindi News
ChatGPT को बना दिया मुन्ना भाई, परीक्षा में छात्रों को जमकर कराई नकल; ऐसे खुली पोल

Feb 25, 2026 10:54 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
सभी के साथ AI नकलबाजों का भी मददगार साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल में रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो ChatGPT की मदद से बड़े स्तर पर परीक्षाओं में नकल को अंजाम दे रहा था। FIR में स्कूल के पियून और शिक्षक समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल, जांच जारी है। खास बात है यह क्षेत्र कभी माओवाद से प्रभावित रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स समेत कुछ विषयों के पेपर लीक हुए हैं। चैट जीपीटी की मदद से चल रहे इस रैकेट का भंडाफोड़ 18 फरवरी को हुआ था। दरअसल, उस दौरान जिला परिषद सीईओ सुहास गाडे उड़न दस्ते के साथ औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। कुछ मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने स्टाफ के कई सदस्यों को चिट के साथ पकड़ा।

पीयून को पकड़ा

जांच में पाया गया कि ये जवाब चैट जीपीटी की मदद से तैयार किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, जब दस्ता चिट बरामद कर रहा था, तब उन्होंने पाया कि पीयून सूरज केलजरकर वहां संदिग्ध रूप से घूम रहा है। जब उसके मोबाइल की जांच की गई, तो पता चला कि उसने उसी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक महेंद्र किर्मे को क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड किए थे।

ऐसे हुआ भंडाफोड़

जांच में पता चला कि पेपर की फोटो लेकर उसे हॉल से बाहर ले जाया गया था। इसके बाद जवाबों के लिए इन्हें चैट जीपीटी पर अपलोड किया गया और जवाब हासिल किए गए। बाद में जवाबों को नकल के लिए परीक्षा हॉल में लाया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, गाडे का कहना है कि उन्हें जांच के दौरान कुछ चिट मिली थीं। उन्होंने कहा, 'हमने शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में समिति गठित की। चार लोगों को निलंबित किया गया है।'

माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वासुदेव भूसे ने कहा, 'स्कूल शिक्षक सुशील लांजेवार, परीक्षा केंद्र के संचालक महेंद्र बुर्लेवार, एक अन्य शिक्षक महेंद्र किरमे और चपरासी सूरज केलझरकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लांजेवार को निलंबित कर दिया गया है, और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

