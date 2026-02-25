ChatGPT को बना दिया मुन्ना भाई, परीक्षा में छात्रों को जमकर कराई नकल; ऐसे खुली पोल
जांच में पता चला कि पेपर की फोटो लेकर उसे हॉल से बाहर ले जाया गया था। इसके बाद जवाबों के लिए इन्हें चैट जीपीटी पर अपलोड किया गया और जवाब हासिल किए गए। बाद में जवाबों को नकल के लिए परीक्षा हॉल में लाया गया।
सभी के साथ AI नकलबाजों का भी मददगार साबित हो रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल में रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो ChatGPT की मदद से बड़े स्तर पर परीक्षाओं में नकल को अंजाम दे रहा था। FIR में स्कूल के पियून और शिक्षक समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। फिलहाल, जांच जारी है। खास बात है यह क्षेत्र कभी माओवाद से प्रभावित रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स समेत कुछ विषयों के पेपर लीक हुए हैं। चैट जीपीटी की मदद से चल रहे इस रैकेट का भंडाफोड़ 18 फरवरी को हुआ था। दरअसल, उस दौरान जिला परिषद सीईओ सुहास गाडे उड़न दस्ते के साथ औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। कुछ मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचते ही उन्होंने स्टाफ के कई सदस्यों को चिट के साथ पकड़ा।
पीयून को पकड़ा
जांच में पाया गया कि ये जवाब चैट जीपीटी की मदद से तैयार किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, जब दस्ता चिट बरामद कर रहा था, तब उन्होंने पाया कि पीयून सूरज केलजरकर वहां संदिग्ध रूप से घूम रहा है। जब उसके मोबाइल की जांच की गई, तो पता चला कि उसने उसी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक महेंद्र किर्मे को क्वेश्चन पेपर फॉरवर्ड किए थे।
ऐसे हुआ भंडाफोड़
रिपोर्ट के मुताबिक, गाडे का कहना है कि उन्हें जांच के दौरान कुछ चिट मिली थीं। उन्होंने कहा, 'हमने शिक्षा अधिकारी की अगुवाई में समिति गठित की। चार लोगों को निलंबित किया गया है।'
माध्यमिक शिक्षा अधिकारी वासुदेव भूसे ने कहा, 'स्कूल शिक्षक सुशील लांजेवार, परीक्षा केंद्र के संचालक महेंद्र बुर्लेवार, एक अन्य शिक्षक महेंद्र किरमे और चपरासी सूरज केलझरकर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लांजेवार को निलंबित कर दिया गया है, और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें