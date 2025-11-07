Hindustan Hindi News
Chaos at Mumbai railway stations people came on track two killed in accident
ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में रेलवे ट्रैक पर उतर गए यात्री, दो पैसेंजर्स की चली गई जान

ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में रेलवे ट्रैक पर उतर गए यात्री, दो पैसेंजर्स की चली गई जान

संक्षेप: मुंबई में हुए एक दर्दनाक हादसे के चलते दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हड़ताल के चलते मुंबई में लोकल ट्रेनों का आवागमन ठप था। बड़ी संख्या में यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंच गए।

Fri, 7 Nov 2025 04:39 PM
मुंबई में हुए एक दर्दनाक हादसे के चलते दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हड़ताल के चलते मुंबई में लोकल ट्रेनों का आवागमन ठप था। बड़ी संख्या में यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंच गए। आलम यह हो गया कि लोग ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान पांच यात्री ट्रैक पर चलते हुए जाने लगे। तभी सामने आ गई एक लोकल ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए।

यह हड़ताल सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने बुलाई थी। संघ नौ जून को मुंब्रा एक्सीडेंट मामले में दो रेलवे इंजीनियर्स पर दर्ज एफआईआर का विरोध कर रहा है। इसके ही विरोध में यह फ्लैश स्ट्राइक बुलाई गई थी। सभी कर्मचारी सीएसएमटी के बाहर एकजुट हो गए। इसके चलते करीब आधे घंटे तक उपनगरीय रेलवे पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान ऑफिस से लौटने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और लोग स्टेशन पर इकट्ठा होने लगे।

जब ट्रेनें चल नहीं रही थीं तो सांधुर्स्ट रोड स्टेशन पर पांच यात्री मेन लाइन पर चलने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक ट्रेन ने इन्हें टक्कर मार दी। इसमें 19 वर्ष का एक युवक हेली मोमेया माटूंगा का रहने वाला था। वहीं, दूसरा 45 वर्षीय व्यक्ति सूर्यकांत नायक मीरा रोड का निवासी था। तीन अन्य इस हादसे में घायल हो गए।

इस हड़ताल के चलते बड़ी संख्या में रेल यात्री प्रभावित हुए। प्रभावित रेलवे स्टेशनों में मस्जिद बंदर, डॉकयार्ड रोड, ठाणे समेत कई अन्य स्टेशनों पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान कुल 30 ट्रेनें रद्द की गईं। वहीं, इतनी ही ट्रेनें देरी से चलीं। इसके चलते अन्य रूटों पर भी पैसेंजर्स को मुश्किल हुई।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
