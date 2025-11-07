ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में रेलवे ट्रैक पर उतर गए यात्री, दो पैसेंजर्स की चली गई जान
संक्षेप: मुंबई में हुए एक दर्दनाक हादसे के चलते दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हड़ताल के चलते मुंबई में लोकल ट्रेनों का आवागमन ठप था। बड़ी संख्या में यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंच गए।
मुंबई में हुए एक दर्दनाक हादसे के चलते दो लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हड़ताल के चलते मुंबई में लोकल ट्रेनों का आवागमन ठप था। बड़ी संख्या में यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंच गए। आलम यह हो गया कि लोग ट्रैक पर उतर गए। इसी दौरान पांच यात्री ट्रैक पर चलते हुए जाने लगे। तभी सामने आ गई एक लोकल ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य जख्मी हो गए।
यह हड़ताल सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने बुलाई थी। संघ नौ जून को मुंब्रा एक्सीडेंट मामले में दो रेलवे इंजीनियर्स पर दर्ज एफआईआर का विरोध कर रहा है। इसके ही विरोध में यह फ्लैश स्ट्राइक बुलाई गई थी। सभी कर्मचारी सीएसएमटी के बाहर एकजुट हो गए। इसके चलते करीब आधे घंटे तक उपनगरीय रेलवे पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान ऑफिस से लौटने वालों की भीड़ बढ़ने लगी और लोग स्टेशन पर इकट्ठा होने लगे।
जब ट्रेनें चल नहीं रही थीं तो सांधुर्स्ट रोड स्टेशन पर पांच यात्री मेन लाइन पर चलने लगे। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक ट्रेन ने इन्हें टक्कर मार दी। इसमें 19 वर्ष का एक युवक हेली मोमेया माटूंगा का रहने वाला था। वहीं, दूसरा 45 वर्षीय व्यक्ति सूर्यकांत नायक मीरा रोड का निवासी था। तीन अन्य इस हादसे में घायल हो गए।
इस हड़ताल के चलते बड़ी संख्या में रेल यात्री प्रभावित हुए। प्रभावित रेलवे स्टेशनों में मस्जिद बंदर, डॉकयार्ड रोड, ठाणे समेत कई अन्य स्टेशनों पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान कुल 30 ट्रेनें रद्द की गईं। वहीं, इतनी ही ट्रेनें देरी से चलीं। इसके चलते अन्य रूटों पर भी पैसेंजर्स को मुश्किल हुई।