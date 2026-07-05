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'मेरी वफादारी पर उठे सवाल', ममता का साथ छोड़ते ही बागी गुट में पहुंच गईं चंद्रिमा भट्टाचार्य

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य बागी गुट में पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें फोन पर फटकारा था और वफादारी पर सवाल उठाए थे इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया।

'मेरी वफादारी पर उठे सवाल', ममता का साथ छोड़ते ही बागी गुट में पहुंच गईं चंद्रिमा भट्टाचार्य

संकट के समय ममता बनर्जी के कई करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। इसी क्रम में बंगाल टीएमसी की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया और पार्टी के सभी पदों से इ्स्तीफा दे दिया। भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने फोन पर उनको फटकार दिया था और इसी के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें कोलकाता स्थित टीएमसी भवन पर ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट के कब्जे के लिए जिम्मेदार ठहाराया था।

बागी गुट में पहुंच गईं चंद्रिमा

चंद्रिमा भट्टाचार्य राज्य के वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय समेत कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं और ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी। बंगाल में करारी हार के बाद जब टीएमसी पर संकट आया तब भी चंद्रिमा ममता बनर्जी के साथ खड़ी थीं। ममता बनर्जी ने पार्टी की सभी समितियों को भंग कर दिया और नए शिरे से पुनर्गठन किया तो चंद्रिमा को राज्य में टीएमसी चीफ बनाया गया।

हालांकि इस्तीफा देने के बाद उन्हें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के चैंबर में बागी गुट के नेतां के साथ देखा गया। उप नेता संदीपन साहा ने भट्टाचार्य का स्वागत किया। भट्टाचार्य के बेटे सौरव बसु पहले ही बागी गुट में शामिल हो गए थे और उनकी बैठकों में हिस्सा ले रहे थे।

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ममता बनर्जी ने बागियों को दी चुनौती

तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने वाले बागी गुट पर तीखा हमला करते हुए पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार को बागियों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर तृणमूल में फूट डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उन्हें चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाएं। पार्टी के अब तक के सबसे बड़े संकट के बीच पहली बार 'फेसबुक लाइव' के जरिए भावुक संबोधन में ममता बनर्जी ने अपने नेतृत्व का बचाव किया, बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला, प्रशासनिक बाधाओं के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई की शहीद दिवस रैली हर हाल में आयोजित करने का संकल्प जताया और कहा कि लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे 'कोई संस्था खत्म नहीं होती।'

ममता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, ‘मैं उन विश्वासघाती और एहसान फरामोश लोगों को चुनौती देती हूं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो सीधे भाजपा में शामिल होकर मेरा मुकाबला करें, बजाय इसके कि भाजपा के इशारे पर यह बेईमानी भरा खेल खेलें।’ ममता बनर्जी ने घोषणा की कि पार्टी की अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ वह तब तक तृणमूल की प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी निभाएंगी, जब तक कि वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते हैं। बख्शी फिलहाल अस्वस्थ हैं।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Mamata Banerjee
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