चंद्रयान-3 ने फिर किया कमाल, 'शिव शक्ति' की मिट्टी के रहस्य से उठा पर्दा

रिसर्च में पता चला कि शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी केवल चंद्रमा की ऊपरी सतह की नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परतों से आए पदार्थों का मिश्रण है। वहां की सतह पर ऊपरी क्रस्ट के अलावा मैग्नीशियम-समृद्ध चट्टानों के टुकड़े भी मौजूद हैं।

भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की सतह को लेकर एक और अहम जानकारी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने शुक्रवार को बताया कि चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर की ओर से चंद्रमा के साउथ पोल के निकट स्थित शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी का विश्लेषण किया गया। इससे पता चला कि वहां की मिट्टी की जियोकेमिकल कंपोजिशन दुनिया के पहले पहचाने गए चंद्र उल्कापिंड ALHA 81005 से काफी हद तक मेल खाती है। यह अध्ययन अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने किया है।

रिसर्च के अनुसार, शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी और ALHA 81005 उल्कापिंड में एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अनुपात लगभग समान पाया गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि इसका यह अर्थ नहीं है कि यह उल्कापिंड शिव शक्ति स्टेशन से ही आया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक, दोनों केवल चंद्रमा की मैग्नीशियम-समृद्ध सतह और रेगोलिथ (चंद्रमा की ढीली सतही मिट्टी और चट्टानी पदार्थ) के एक समान प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ALHA 81005 उल्कापिंड वर्ष 1981-82 के दौरान अंटार्कटिका के एलन हिल्स क्षेत्र में खोजा गया था और इसे चंद्रमा से उत्पन्न होने वाला पहला प्रमाणित उल्कापिंड माना जाता है।

रिसर्च से क्या जानकारी आई सामने प्रज्ञान रोवर के विश्लेषण से यह भी सामने आया कि शिव शक्ति स्टेशन की मिट्टी केवल चंद्रमा की ऊपरी सतह की नहीं है, बल्कि यह विभिन्न परतों से आए पदार्थों का मिश्रण है। इसरो के अनुसार, वहां की सतह पर ऊपरी क्रस्ट के अलावा मैग्नीशियम-समृद्ध चट्टानों के टुकड़े भी मौजूद हैं, जो संभवतः चंद्रमा की गहरी परतों से आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि अरबों वर्षों से उल्कापिंडों की टक्करों और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने चंद्रमा की अलग-अलग परतों की सामग्री को मिलाकर उसकी सतह का निर्माण किया है। यह खोज चंद्रमा की आंतरिक संरचना और विकास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।