चंद्रनाथ रथ पहले नहीं, अब तक शुभेंदु अधिकारी के 4 करीबियों की हो चुकी है मौत
इस ताजा हत्या के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए उनके करीबियों को खत्म किया जा रहा है।
Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीति में सबसे अधिक मशहूर शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की घटना ने भूचाल ला दिया है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी तीन बार उनके करीबी लोगों की हत्या हो चुकी है। पिछले एक दशक में यह चौथी बार है जब शुभेंदु के किसी बेहद करीबी सहयोगी या सुरक्षाकर्मी की मौत हुई है। चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसे सीधे तौर पर 'राजनीतिक हत्या' करार दिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, रात करीब 10.30 बजे मध्यमग्राम के डोलतला के पास एक कार ने सड़क रोक दी, जिससे एसयूवी को धीमा होना पड़ा। कुछ ही देर बाद एक बाइक SUV की अगली सीट के पास आकर रुकी, जिस पर रथ बैठे थे। बाइक सवार हमलावरों ने ऊपर चढ़ी हुई खिड़की से कई राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से तीन गोलियां रथ को लगी। इससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
इससे पहले भी 3 करीबियों की हत्या
प्रदीप झा (2013): शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) में थे, तब उनके तत्कालीन पीए प्रदीप झा की पूर्व मेदिनीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उस वक्त जांच में कोई आपराधिक एंगल सामने नहीं आया था।
सुरक्षा अधिकारी शुभब्रत चक्रवर्ती (2018): शुभेंदु अधिकारी के सुरक्षा घेरे में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभब्रत चक्रवर्ती कांथी के पुलिस बैरक में मृत पाए गए थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन 2021 में उनकी पत्नी द्वारा नई जांच की मांग के बाद सीआईडी ने इस केस को दोबारा खोला था।
पुलक लाहिड़ी (2021): शुभेंदु अधिकारी के एक अन्य निजी सहयोगी पुलक लाहिड़ी की भी अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। इस मामले में भी किसी साजिश का कोई पुख्ता सबूत सार्वजनिक नहीं हुआ।
इस ताजा हत्या के बाद बंगाल की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए उनके करीबियों को खत्म किया जा रहा है। भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष इस दुखद घटना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है।
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दो बार चुनावी मैदान में पटखनी दी है। वर्तमान में बंगाल की राजनीति का एक ध्रुव बन चुके हैं। ऐसे में उनके निजी स्टाफ की बार-बार हो रही संदिग्ध मौतें न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, बल्कि राज्य के आगामी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती हैं। पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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