पहरेज नहीं करता कि हिंदू हूं और... पीएम मोदी के घर आने पर क्या बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले साल गणेश पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर आने की घटना का बचाव किया और इसे एक शिष्टाचार बताया। पिछले साल गणेश पूजा के दौरान पीएम मोदी ने जस्टिस (रिटायर्ड) चंद्रचूड़ के घर का दौरा किया था, जिसके बाद विपक्ष ने उनकी जमकर आलोचना की थी।

परहेज नहीं करता कि हिंदू हूं 'इंडिया टुडे कॉनक्लेव' में पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सफाई में कहा, ''इस मामले में दो तरह की आलोचनाएं थीं। पहली श्रेणी के लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि मैंने खुलेआम स्वीकार किया कि मैं पूजा पाठ करता हूं। मैं इस बात से कोई परहेज नहीं करता कि मैं एक हिंदू हूं और अपनी आस्था के प्रति प्रतिबद्ध हूं। जजों द्वारा ली गई शपथ स्वयं धर्म के खिलाफ नहीं है।'' उन्होंने कहा, "हमारा संविधान धर्म के प्रति अज्ञेय नहीं है, न ही हमारा संविधान धर्म के विरुद्ध है।"

उन्होंने आगे कहा कि आस्था निष्पक्षता में बाधा नहीं डालती। जजों के रूप में हममें से प्रत्येक को अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है, लेकिन हम जो न्याय करते हैं वह सभी समुदायों के लिए समान होता है। इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा कि अदालतें हर दिन विभिन्न स्तरों पर न्याय प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी की उनके घर पर मौजूदगी पर चिंताओं का सीधा जवाब देते हुए, चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच ऐसी बैठकें असामान्य नहीं हैं।