Chandrachud Former CJI on Justice Shekhar Yadav Kathmulla Statement Says No Matter Who the Judge is कोई भी जज हो उसको... कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsChandrachud Former CJI on Justice Shekhar Yadav Kathmulla Statement Says No Matter Who the Judge is

कोई भी जज हो उसको... कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्द कहकर विवादों में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव पर पूर्व सीजेआई चंद्रचड़ ने कहा है कि कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 03:10 PM
share Share
Follow Us on
कोई भी जज हो उसको... कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

मुस्लिमों को कठमुल्ला जैसे शब्द कहकर विवादों में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की टिप्पणी पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना जरूरी है।

'द लल्लनटॉप' से बात करते हुए पूर्व सीजेआई से जब जस्टिस शेखर यादव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है।'' इसके अलावा, उन्होंने कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में भी टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि क्या पैसे उनके थे या फिर उनके घर से मिले थे? जज को पूरी सुनवाई का अवसर दिए जाने से पहले इस मुद्दे पर पहले से फैसला न करें। उन्होंने दो टूक कहा कि यशवंत वर्मा पर एफआईआर होनी चाहिए थी।

बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिमों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा था कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में पेश किया गया, लेकिन हिंदुओं ने अब तक कई सुधार किए हैं, जबकि मुस्लिमों ने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं ने अपनी पुरानी प्रथाओं में कई बुराइयों का खात्मा किया है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते।

ये भी पढ़ें:क्या पैसे उनके थे या... जज यशवंत वर्मा कैशकांड में क्या बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़
ये भी पढ़ें:जज ने मुस्लिम इलाके को बताया पाकिस्तान तो नाराज हो गए थे चंद्रचूड़, खुद बताया

उन्होंने यह भी कहा कि भारत बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। इसके बाद उन्होंने कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं कहकर विवाद पैदा कर दिया था। इस पर विपक्षी दलों ने घोर आपत्ति दर्ज करवाई थी। विपक्ष ने मांग की थी कि कैशकांड में जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ-साथ जस्टिस शेखर यादव पर भी महाभियोग चलाया जाए।

CJI DY Chandrachud
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।