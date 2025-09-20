कोई भी जज हो उसको... कठमुल्ला कहने वाले जस्टिस शेखर यादव पर बोले पूर्व CJI चंद्रचूड़

मुस्लिमों के लिए कठमुल्ला जैसे शब्द कहकर विवादों में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव पर पूर्व सीजेआई चंद्रचड़ ने कहा है कि कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है।

मुस्लिमों को कठमुल्ला जैसे शब्द कहकर विवादों में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव की टिप्पणी पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना जरूरी है।

'द लल्लनटॉप' से बात करते हुए पूर्व सीजेआई से जब जस्टिस शेखर यादव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''कोई भी जज हो, उसको धर्मनिरपेक्ष रहना बहुत जरूरी है।'' इसके अलावा, उन्होंने कैशकांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में भी टिप्पणी की। उन्होंने पूछा कि क्या पैसे उनके थे या फिर उनके घर से मिले थे? जज को पूरी सुनवाई का अवसर दिए जाने से पहले इस मुद्दे पर पहले से फैसला न करें। उन्होंने दो टूक कहा कि यशवंत वर्मा पर एफआईआर होनी चाहिए थी।

बता दें कि जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में मुस्लिमों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर कहा था कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रूप में पेश किया गया, लेकिन हिंदुओं ने अब तक कई सुधार किए हैं, जबकि मुस्लिमों ने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं ने अपनी पुरानी प्रथाओं में कई बुराइयों का खात्मा किया है, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते।