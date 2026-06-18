बदले रूप में आएगा परिसीमन बिल, NDA सरकार खेलेगी ‘50 परसेंट' वाला दांव; क्यों भिड़ गए शशि थरूर

एक इंटरव्यू में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनडीए सरकार महिला आरक्षण को लागू करने वाले कानून के साथ परिसीमन बिल को वापस लाने का इरादा रखती है। इस पर शशि थरूर भड़क उठे हैं।

केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। अलग अलग राज्यों में प्रमुख विपक्षी दलों में टूट के बाद यह चर्चा है कि NDA लोकसभा और राज्यसभा में अपना कुनबा बढ़ाने की तैयारी में हैं ताकि परिसीमन बिल को पास कराया जा सके। इस बीच अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन बिल को लेकर नया हिंट दे दिया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि भाजपा सरकार नए बदलावों के साथ परिसीमन बिल एक बार फिर संसद में पेश कर सकती है। नायडू की मानें तो प्रस्ताव में दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

चंद्रबाबू नायडू ने इकनॉमिक टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि एनडीए सरकार महिला आरक्षण कानून के साथ इस परिसीमन बिल को दोबारा संसद में लेकर आएगी। उन्होंने कहा है कि कानून के जरिए सरकार का इरादा साफ था कि सभी राज्यों की सीटें 50 बढ़ाईं जाए, लेकिन बिल के ड्राफ्ट में बस लिखने की कुछ कमी रह गई थी, जिसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया। यह पहली बार है जब एनडीए खेमे की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि सरकार इस बिल को फिर से संसद में लाने की तैयारी कर रही है।

क्या बोले नायडू? चंद्रबाबू नायडू ने इकनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा, “एनडीए सरकार डिलिमिटेशन बिल लाएगी और जल्द ही महिलाओं के लिए आरक्षण भी लागू करेगी। राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देना समय की जरूरत है। इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं।” बता दें कि नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) केंद्र में बीजेपी के साथ सरकार में है और NDA सरकार को 16 सांसदों के साथ समर्थन दिया है। नायडू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने बिल में हुई एक गलती को मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, “सरकार की मंशा शुरू से ही स्पष्ट थी। संसद में भी कहा गया था कि सभी राज्यों में 50 फीसदी सीट बढ़ेंगी और सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा। यह केवल बिल के टेक्स्ट में छूट जाने का मामला था, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया।”

गौरतलब है कि सरकार ने अप्रैल में संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया था। इस विधेयक के तहत लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने और परिसीमन को 2011 की जनगणना से जोड़ने का प्रस्ताव था। हालांकि, दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार 54 वोट कम होने की वजह से बिल पास नहीं करा पाई।

नए बिल में क्या-क्या बदलेगा? संशोधित परिसीमन प्रस्ताव के तहत कई बड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है। शुरुआती रूपरेखा के मुताबिक, सभी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक आनुपातिक बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती हैं। वहीं महिला आरक्षण को भी इसी ढांचे में शामिल किया जाएगा।

भड़क गए शशि थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक काल्पनिक उदाहरण साझा करते हुए समझाया कि भले ही सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान आनुपातिक बढ़ोतरी की जाए, फिर भी राजनीतिक ताकत का पलड़ा बड़े आबादी वाले राज्यों की तरफ ही झुकेगा। थरूर ने पोस्ट में लिखा, “नायडू जी, आइए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपये है और आपके ड्राइवर की सैलरी 20,000 रुपये है। अब आप घोषणा करते हैं कि सभी की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद आपकी सैलरी बढ़कर 3 लाख रुपये हो जाती है और आपके ड्राइवर की 30,000 रुपये। प्रतिशत या आनुपातिक रूप से तो दोनों की बढ़ोतरी बिल्कुल समान (50%) है, लेकिन क्या आप पहले की तुलना में अपने ड्राइवर से बहुत अधिक अमीर और बेहतर स्थिति में नहीं हो गए?”