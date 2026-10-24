चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी को बताया कंस मामा, बहन की बेटी की शादी से जुड़ा विवाद

परिवार की संपत्ति को लेकर जगन और शर्मिला के बीच मतभेद उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व CM वाईएस राजशेखर रेड्डी की 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद गहराने लगे। उस समय परिवार की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया था।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को ‘कंस मामा’ बताया है। नायडू ने यह टिप्पणी जगन पर अपनी बहन वाईएस शर्मिला की बेटी की शादी बेंगलुरु स्थित पारिवारिक पैलेस में कराने की इजाजत नहीं देने के आरोपों के बीच की। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने भगवान कृष्ण के मामा कंस का उदाहरण देते हुए जगन पर परिवार के सदस्यों के साथ गलल बर्ताव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जगन ने अपनी मां और बहन के साथ भी संपत्ति विवाद में ठीक व्यवहार नहीं किया। नायडू ने जगन की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन पर विनाश की राजनीति करने का आरोप लगाया।

विवाद जगन की बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की बेटी वाईएस अंजली रेड्डी की शादी से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक, शर्मिला चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी बेंगलुरु के येलहंका पैलेस में हो, जो परिवार की संपत्ति है। अंजली की सगाई पिछले महीने हुई थी और उनकी शादी 25 नवंबर को होनी है। हालांकि, रिपोर्टों में दावा किया गया कि जगन ने अपनी मां के जरिए शर्मिला तक संदेश पहुंचाया कि शादी का कार्यक्रम येलहंका पैलेस में नहीं हो सकता। बताया गया कि इसके पीछे सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंताएं थीं। शर्मिला ने रिश्तेदारों के जरिए भी जगन को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्हें शादी के लिए बेंगलुरु में दूसरी जगह तलाशनी पड़ी। इस विवाद ने दोनों भाई-बहनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।

जगन और शर्मिला के बीच संपत्ति विवाद परिवार की संपत्ति को लेकर जगन और शर्मिला के बीच मतभेद उनके पिता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की 2009 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद गहराने लगे थे। उस समय परिवार की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया था। जगन के 2019 में मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों के रिश्तों में और खटास आई। शर्मिला ने बाद में तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और 2024 में कांग्रेस में शामिल हो गईं।