राम की जगह 'जय भीम' क्यों नहीं? आधी रात मंत्री से भिड़ गए चंद्रशेखर!

संक्षेप:

लोकसभा में VB-G Ram G विधेयक पर चर्चा के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने न केवल बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए, बल्कि इसके नामकरण और सरकार की मंशा पर भी तीखा हमला किया।

Dec 18, 2025 12:56 pm ISTPrashant Mahto लाइव हिन्दुस्तान
Prashant Mahto

लेखक के बारे में

Prashant Mahto
राजनीतिक, सामाजिक, अंतराराष्ट्रीय, खेल जैसे मुद्दों में रुचि है. पिछले 7 साल से डिजिटल मीडिया से जुड़े है. लाइव हिंदुस्तान में पिछले 4 साल से काम कर रहे है, इससे पहले वन इंडिया में 3 साल रहे. टीवी मीडिया में भी 1 साल की सेवा दी. और पढ़ें
Parliament Winter Session
