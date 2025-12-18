Hindi NewsIndia NewsChandra Shekhar Aazad on VB-G RAM G Bill 2025
राम की जगह 'जय भीम' क्यों नहीं? आधी रात मंत्री से भिड़ गए चंद्रशेखर!
संक्षेप:
लोकसभा में VB-G Ram G विधेयक पर चर्चा के दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने न केवल बिल के प्रावधानों पर सवाल उठाए, बल्कि इसके नामकरण और सरकार की मंशा पर भी तीखा हमला किया।
