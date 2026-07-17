पूरे भारत के लिए विकास का मॉडल है, PM मोदी ने किस शहर की जमकर की तारीफ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य कल्याण और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की है। इससे पहले उन्होंने हरियाणा में लदेश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शहर के विकास और उसकी विरासत की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा है कि चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से भारत के लिए विकास का एक बेहतरीन मॉडल रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य कल्याण और अन्य परियोजनाओं की शुरुआत की।
यहां मौजूद लोगों की बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ को हमेशा उसके विकास के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "आज आप सभी के बीच आकर मन में खुशी का भाव है। चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं है। यह भारत के लिए विकास का एक मॉडल रहा है। चंडीगढ़ जाना जाता है व्यवस्थित विकास के लिए, चंडीगढ़ की पहचान का बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, ईज़ ऑफ लिविंग के लिए। चंडीगढ़ की पहचान है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए।” उन्होंने आगे कहा, “इन सब के साथ साथ चंडीगढ़ की पहचान है मां चंडी का आशीर्वाद।… इसीलिए चंडीगढ़ का विकास हमेशा से NDA सरकार की प्राथमिकता रहा है।”
पीएम मोदी ने आगे चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार के विकास कार्य भी गिनवाए। उन्होंने कहा, भारतीय न्याय संहिता लागू करने की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई थी। बीते वर्षों में चंडीगढ़ को हाई-टेक शहर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस और ऐसे कई परियोजनाओं पर काम किया गया है। 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपए इस मिशन में खर्च हुए हैं।”
हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ
इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चल रही हैं। इसे रेलवे को एक स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन माध्यम बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी महज 2 घंटे में पूरा करेगी। इस दौरान यह 12 स्टेशनों पर रुकेगी।
ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए 14,700 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने हाइड्रोजन चालित ट्रेन को 'मेक इन इंडिया' अभियान का एक सफल उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है और जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को होर्मुज के रास्ते बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और उर्वरकों की आपूर्ति होती है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार महीनों से यह मार्ग लगातार संघर्ष का क्षेत्र बना हुआ है। लेकिन तेल संकट के बावजूद रेलवे और देश के विकास की रफ्तार नहीं रुकी है।
बदल गए जींद के ‘तेवर’…
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जींद की उनकी यात्रा ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा, ''मुझे यहां जो स्नेह मिला है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।'' उन्होंने कहा कि जींद का घी और घेवर सालों से नहीं बदले हैं, लेकिन इसके 'तेवर' जरूर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि जींद भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का एक मॉडल बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा, तब जींद, सोनीपत और हरियाणा का नाम लिया जाएगा। मैं इसके लिए पूरे देश को बधाई देता हूं।''
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें