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चंपत राय के सहयोगी की गिरफ्तारी, बाबरी मस्जिद का सवाल भी उठा; राम मंदिर चंदे का गहराता विवाद

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रस्ट की कार्यकारी समिति के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को कुल 82.78 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। इसी अवधि में बैंक जमा पर ट्रस्ट को 138.03 करोड़ रुपये का ब्याज भी मिला। 

चंपत राय के सहयोगी की गिरफ्तारी, बाबरी मस्जिद का सवाल भी उठा; राम मंदिर चंदे का गहराता विवाद

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से किए गए करोड़ों रुपये के दान में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसे लेकर अब राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब FIR दर्ज होने, विशेष जांच दल (SIT) की जांच और कई गिरफ्तारियों तक पहुंच गया है। आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए करोड़ों रुपये के दान का हिसाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के काम पर सवाल उठने लगे हैं।

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अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है। विपक्षी दलों ने सरकार और ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषण, मूर्तियां और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी गायब हैं। बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट से संपर्क कर दान किए गए सोने-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के बारे में जानकारी मांगी है। ट्रस्ट की कार्यकारी समिति के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को कुल 82.78 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। इसी अवधि में बैंक जमा पर ट्रस्ट को 138.03 करोड़ रुपये का ब्याज भी मिला। ट्रस्ट के खाते भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की अयोध्या शाखाओं में ऑपरेट होते हैं।

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कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद

इस महीने की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में आए दान में से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी या गबन हुआ है। इसके बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी मामले में पारदर्शिता की मांग करते हुए दान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग उठाई। हालांकि, भाजपा सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरुआती दौर में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा था कि श्रीराम मंदिर को लेकर अफवाह फैलाकर झूठा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है और जनता इस राजनीति को अच्छी तरह समझती है।

बाबरी मस्जिद का सवाल कहां से आया

ब्रजेश पाठक ने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र किए गए चंदे का क्या हुआ, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा, 'बाबरी मस्जिद के लिए भी चंदा एकत्र किया गया था। उस पैसे का क्या हुआ, यह कोई नहीं पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए सनातन धर्म पर हमला कर रही हैं।' उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से संचालित मदरसों को आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे संस्थानों की जांच कर रही है, अवैध रूप से संचालित मदरसों को बंद कराया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है।

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कानूनी जांच तक कैसे पहुंचा मामला?

जब विवाद बढ़ा तो 12 जून को अधिवक्ता मोहित अशोक ने मामले की जांच की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले 8 जून को उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (विजिलेंस), राम मंदिर ट्रस्ट, सीबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी थी। इसके एक दिन बाद, राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया। एसआईटी को पूरे मामले की प्रारंभिक और अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक स्थान पर 5 एकड़ भूमि देने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस अवैध था और इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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