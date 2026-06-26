चंपत राय के सहयोगी की गिरफ्तारी, बाबरी मस्जिद का सवाल भी उठा; राम मंदिर चंदे का गहराता विवाद

ट्रस्ट की कार्यकारी समिति के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को कुल 82.78 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। इसी अवधि में बैंक जमा पर ट्रस्ट को 138.03 करोड़ रुपये का ब्याज भी मिला।

अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से किए गए करोड़ों रुपये के दान में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इसे लेकर अब राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक के आरोपों से शुरू हुआ मामला अब FIR दर्ज होने, विशेष जांच दल (SIT) की जांच और कई गिरफ्तारियों तक पहुंच गया है। आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ाए गए करोड़ों रुपये के दान का हिसाब नहीं मिल रहा है, जिसके चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के काम पर सवाल उठने लगे हैं।

अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है। विपक्षी दलों ने सरकार और ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ाए गए सोने-चांदी के आभूषण, मूर्तियां और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी गायब हैं। बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालुओं ने ट्रस्ट से संपर्क कर दान किए गए सोने-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के बारे में जानकारी मांगी है। ट्रस्ट की कार्यकारी समिति के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच राम मंदिर ट्रस्ट को कुल 82.78 करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ। इसी अवधि में बैंक जमा पर ट्रस्ट को 138.03 करोड़ रुपये का ब्याज भी मिला। ट्रस्ट के खाते भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की अयोध्या शाखाओं में ऑपरेट होते हैं।

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद इस महीने की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में आए दान में से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी या गबन हुआ है। इसके बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी मामले में पारदर्शिता की मांग करते हुए दान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग उठाई। हालांकि, भाजपा सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट ने शुरुआती दौर में इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा था कि श्रीराम मंदिर को लेकर अफवाह फैलाकर झूठा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है और जनता इस राजनीति को अच्छी तरह समझती है।

बाबरी मस्जिद का सवाल कहां से आया ब्रजेश पाठक ने सवाल किया कि बाबरी मस्जिद के लिए एकत्र किए गए चंदे का क्या हुआ, इस बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा, 'बाबरी मस्जिद के लिए भी चंदा एकत्र किया गया था। उस पैसे का क्या हुआ, यह कोई नहीं पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए सनातन धर्म पर हमला कर रही हैं।' उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सीमावर्ती जिलों में अवैध रूप से संचालित मदरसों को आतंकवादी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे संस्थानों की जांच कर रही है, अवैध रूप से संचालित मदरसों को बंद कराया जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजा जा रहा है।