कॉकरोच प्रोटेस्ट: संसद मार्च में गिरफ्तार युवाओं को वकील मुहैया कराएगी कांग्रेस
नीट परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली में निकाले गए चलो संसद मार्च के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए छात्रों और युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में आ गई है।
नीट परीक्षा में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चले 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस और सामूहिक गिरफ्तारियों के बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने आज बड़े ऐलान के साथ मैदान में उतरते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, घायल या कथित पुलिस अत्याचार का शिकार हुए हर युवा को पार्टी की विशेष लीगल टीम हरसंभव कानूनी मदद मुहैया कराएगी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मंगलवार को स्पष्ट घोषणा की कि पार्टी की विशेष लीगल टीम ऐसे सभी प्रभावित युवाओं को बिना किसी शर्त के हरसंभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। पार्टी ने इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित युवाओं और उनके परिवारों से अपील की कि वे तुरंत पार्टी की लीगल टीम से संपर्क करें।
AICC की ओर से जारी वकीलों की सूची इस प्रकार है…
- कपिल मदान - Kapil@kmaattorneys.com
- ऋषभ रंजन - rishav@youngchambers.com
- अर्जुन शर्मा - asharmawork1998@gmail.com
- शौर्य विक्रम - shauryavikram@hotmail.com
- गुरबानी कौर भाटिया - gurbanikb13@gmail.com
इनके अलावा कांग्रेस ने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है। पार्टी ने छात्रों, उनके अभिभावकों और पीड़ित परिवारों से आग्रह किया है कि वे फॉर्म में पूरी डिटेल भरें, ताकि लीगल टीम उनसे सीधे संपर्क कर जरूरी कानूनी कदम उठा सके। AICC ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वकीलों की टीम प्रभावित परिवारों के घर तक पहुंचेगी।
राहुल और प्रियंका गांधी पहुंचे अस्पताल
इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार सुबह राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल पहुंचकर पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता घायल छात्रों के बेड के पास खड़े दिख रहे हैं। पार्टी ने वीडियो के साथ लिखा कि देश में छात्रों का भविष्य रौंदा जा रहा है। जब वे अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार लाठियां बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है।
क्या बोले राहुल और प्रियंका?
वहीं, राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को भी छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए इस्तीफा देना चाहिए। सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। यह सदन उन्हीं युवाओं का है जिन पर आज सरकार लाठियां चला रही है। बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें