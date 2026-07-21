कॉकरोच प्रोटेस्ट: संसद मार्च में गिरफ्तार युवाओं को वकील मुहैया कराएगी कांग्रेस

नीट परीक्षा में अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली में निकाले गए चलो संसद मार्च के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए छात्रों और युवाओं के समर्थन में कांग्रेस पूरी तरह से मैदान में आ गई है।

नीट परीक्षा में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में चले 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज, आंसू गैस और सामूहिक गिरफ्तारियों के बाद कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने आज बड़े ऐलान के साथ मैदान में उतरते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, घायल या कथित पुलिस अत्याचार का शिकार हुए हर युवा को पार्टी की विशेष लीगल टीम हरसंभव कानूनी मदद मुहैया कराएगी।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने मंगलवार को स्पष्ट घोषणा की कि पार्टी की विशेष लीगल टीम ऐसे सभी प्रभावित युवाओं को बिना किसी शर्त के हरसंभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। पार्टी ने इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पीड़ित युवाओं और उनके परिवारों से अपील की कि वे तुरंत पार्टी की लीगल टीम से संपर्क करें।

AICC की ओर से जारी वकीलों की सूची इस प्रकार है… कपिल मदान - Kapil@kmaattorneys.com

ऋषभ रंजन - rishav@youngchambers.com

अर्जुन शर्मा - asharmawork1998@gmail.com

शौर्य विक्रम - shauryavikram@hotmail.com

गुरबानी कौर भाटिया - gurbanikb13@gmail.com इनके अलावा कांग्रेस ने एक गूगल फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है। पार्टी ने छात्रों, उनके अभिभावकों और पीड़ित परिवारों से आग्रह किया है कि वे फॉर्म में पूरी डिटेल भरें, ताकि लीगल टीम उनसे सीधे संपर्क कर जरूरी कानूनी कदम उठा सके। AICC ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वकीलों की टीम प्रभावित परिवारों के घर तक पहुंचेगी।

राहुल और प्रियंका गांधी पहुंचे अस्पताल इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार सुबह राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल पहुंचकर पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेता घायल छात्रों के बेड के पास खड़े दिख रहे हैं। पार्टी ने वीडियो के साथ लिखा कि देश में छात्रों का भविष्य रौंदा जा रहा है। जब वे अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार लाठियां बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है।