अब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को ही चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में क्या उठे सवाल?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चयन समिति ने इस बात का कोई खास मूल्यांकन नहीं किया कि नियुक्त किए गए लोगों के पास चुनाव कराने का अनुभव है या नहीं और क्या वे ईमानदारी के जरूरी मानदंडों को पूरा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बुधावार को दाखिल एक अर्जी में कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के पद पर ज्ञानेश कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद पर डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की नियुक्ति करते समय चयन समिति ने चुनाव कराने के अनुभव का मूल्यांकन नहीं किया।
शीर्ष अदालत में यह जानकारी देते हुए सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत हासिल रिकॉर्ड पेश करने की अनुमति मांगी। यह अर्जी सीईसी के पद पर ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों के पद पर डॉ. संधू और डॉ. जोशी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता सूरी पायला ने आरोप लगाया है कि चयन समिति ने इस बात का कोई खास मूल्यांकन नहीं किया कि नियुक्त किए गए लोगों के पास चुनाव कराने का अनुभव है या नहीं और क्या वे ईमानदारी के जरूरी मानदंडों को पूरा करते हैं।
क्या है मांग?
अपनी रिट याचिका में संशोधन की मांग करते हुए याचिकाकर्ता पायला ने कहा है कि विधायी विभाग से मिले रिकॉर्ड से पता चलता है कि सर्च कमेटी और चयन समिति के सामने जो दस्तावेज रखे गए थे, उनमें मुख्य रूप से उम्मीदवारों की सूची, उनकी सेवा का विवरण, तारीखें और सर्विस रिकॉर्ड शामिल थे। उनके अनुसार, इन रिकॉर्ड में उम्मीदवारों की ईमानदारी या चुनाव प्रबंधन और संचालन के अनुभव का कोई ठोस मूल्यांकन नहीं दिखता है।
याचिकाकर्ता ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत मार्च 2024 और फरवरी 2025 में की गई नियुक्तियों को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि 2023 के अधिनियम की धारा-5 के तहत, सर्च कमेटी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य पांच लोगों का एक पैनल तैयार करना होता है, जबकि धारा-6 चयन समिति की सिफारिशों से संबंधित है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
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