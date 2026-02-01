ट्रंप की धमकियों के दबाव में चाबहार प्रोजेक्ट! बजट 2026 में कोई फंड नहीं, अब आगे क्या?

संक्षेप: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए, लेकिन पहली बार चाबहार बंदरगाह के लिए कोई घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन की कड़ी धमकियों के बीच भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए बड़ा फैसला लिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए, लेकिन पहली बार चाबहार बंदरगाह के लिए कोई घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन की कड़ी धमकियों के बीच भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस रणनीतिक प्रोजेक्ट के लिए शून्य धनराशि आवंटित की गई है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत इस परियोजना पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा था, क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में प्रमुख साझेदार है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार परियोजना के लिए भारत को छह महीने की छूट (वेवर) दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।

ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने की धमकी के बाद भारत इस परियोजना से जुड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत और ईरान मिलकर चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़े। दोनों देश इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रह है कि भारत इस परियोजना से पूरी तरह से पीछे हट गया है और ईरान को अपनी प्रतिबद्ध 120 मिलियन डॉलर की राशि हस्तांतरित कर दी है, हालांकि भारत ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी नियमों का उल्लंघन टालने के लिए भारत अब स्थानीय ईरानी कर्मचारियों के माध्यम से परियोजना का प्रबंधन कर रहा है।