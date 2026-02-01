Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsChabahar project under pressure due to Trump threats Budget 2026 offers no funding
ट्रंप की धमकियों के दबाव में चाबहार प्रोजेक्ट! बजट 2026 में कोई फंड नहीं, अब आगे क्या?

ट्रंप की धमकियों के दबाव में चाबहार प्रोजेक्ट! बजट 2026 में कोई फंड नहीं, अब आगे क्या?

संक्षेप:

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए, लेकिन पहली बार चाबहार बंदरगाह के लिए कोई घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन की कड़ी धमकियों के बीच भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए बड़ा फैसला लिया है।

Feb 01, 2026 05:17 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए, लेकिन पहली बार चाबहार बंदरगाह के लिए कोई घोषणा नहीं की। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ट्रंप प्रशासन की कड़ी धमकियों के बीच भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस रणनीतिक प्रोजेक्ट के लिए शून्य धनराशि आवंटित की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से भारत इस परियोजना पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपये खर्च कर रहा था, क्योंकि भारत चाबहार बंदरगाह के विकास में प्रमुख साझेदार है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन चाबहार परियोजना के लिए भारत को छह महीने की छूट (वेवर) दी गई थी, जो 26 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा था कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है।

ट्रंप प्रशासन की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाने की धमकी के बाद भारत इस परियोजना से जुड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। भारत और ईरान मिलकर चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, ताकि कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़े। दोनों देश इसे अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

वहीं, कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रह है कि भारत इस परियोजना से पूरी तरह से पीछे हट गया है और ईरान को अपनी प्रतिबद्ध 120 मिलियन डॉलर की राशि हस्तांतरित कर दी है, हालांकि भारत ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी नियमों का उल्लंघन टालने के लिए भारत अब स्थानीय ईरानी कर्मचारियों के माध्यम से परियोजना का प्रबंधन कर रहा है।

बता दें कि 2024 में हुए 10 वर्षीय समझौते के तहत भारत शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल का संचालन कर रहा है। 13 मई 2024 को तेहरान में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (PMO) के बीच हस्ताक्षरित यह अनुबंध पहले के अल्पकालिक समझौतों की जगह ले चुका है। यह भारत के लिए रणनीतिक महत्व का है, लेकिन निवेश सीमित है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
Budget 2026
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 Live , Income Tax Live Updates और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।