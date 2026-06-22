सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर जताया भरोसा

तुषार मेहता 2014 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में केंद्र की कानूनी टीम में शामिल हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें सॉलिसिटर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था।

तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए एक बार फिर मेहता पर भरोसा जताया है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC) ने तुषार मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 20 जून को जारी एक आदेश के जरिए इस फैसले की जानकारी दी गई।

सरकार के नए आदेश के बाद अब मेहता देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी के रूप में अगले तीन साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। सरकार के सबसे प्रमुख कानूनी चेहरों में से एक, तुषार मेहता ने कई ऐतिहासिक मामलों में भारत सरकार की पैरवी की है। हाल ही में मेहता NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर लगाए गए बैन का समर्थन करते हुए सरकार का पक्ष रखते नजर आए थे।

मेहता इससे पहले भी कई अहम मामलों में केंद्र सरकार के लिए पैरवी कर चुके हैं। इनमें संविधान की व्याख्या, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा वे केंद्र-राज्य विवादों से जुड़े कई अहम मामलों में भी भारत सरकार का पक्ष रख चुके हैं।

मूल रूप से गुजरात के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, तुषार मेहता पहली बार 2014 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में केंद्र की कानूनी टीम में शामिल हुए थे। केंद्र में नियुक्ति से पहले, उन्होंने गुजरात के एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में भी कार्य किया। अक्टूबर 2018 में प्रमोशन मिला और वे भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। तब से वे हाल के सालों में इस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारियों में से एक बनकर उभरे हैं।