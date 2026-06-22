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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर जताया भरोसा

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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तुषार मेहता 2014 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में केंद्र की कानूनी टीम में शामिल हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें सॉलिसिटर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एक बार फिर जताया भरोसा

तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने अदालतों में अपना पक्ष रखने के लिए एक बार फिर मेहता पर भरोसा जताया है। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी (ACC) ने तुषार मेहता का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 20 जून को जारी एक आदेश के जरिए इस फैसले की जानकारी दी गई।

सरकार के नए आदेश के बाद अब मेहता देश के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी के रूप में अगले तीन साल के कार्यकाल या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। सरकार के सबसे प्रमुख कानूनी चेहरों में से एक, तुषार मेहता ने कई ऐतिहासिक मामलों में भारत सरकार की पैरवी की है। हाल ही में मेहता NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर लगाए गए बैन का समर्थन करते हुए सरकार का पक्ष रखते नजर आए थे।

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मेहता इससे पहले भी कई अहम मामलों में केंद्र सरकार के लिए पैरवी कर चुके हैं। इनमें संविधान की व्याख्या, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के मुद्दे भी शामिल हैं। इसके अलावा वे केंद्र-राज्य विवादों से जुड़े कई अहम मामलों में भी भारत सरकार का पक्ष रख चुके हैं।

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मूल रूप से गुजरात के रहने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, तुषार मेहता पहली बार 2014 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में केंद्र की कानूनी टीम में शामिल हुए थे। केंद्र में नियुक्ति से पहले, उन्होंने गुजरात के एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में भी कार्य किया। अक्टूबर 2018 में प्रमोशन मिला और वे भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए। तब से वे हाल के सालों में इस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारियों में से एक बनकर उभरे हैं।

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5 ASG का कार्यकाल भी बढ़ा

तुषार मेहता के साथ-साथ, कैबिनेट कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASGs) के कार्यकाल को बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। नए फैसले के मुताबिक विक्रमजीत बनर्जी और के. एम. नटराज का कार्यकाल 1 जुलाई से प्रभावी होगा, वहीं सूर्यप्रकाश वी. राजू, एन. वेंकटरमन और ऐश्वर्या भाटी का कार्यकाल 30 जून से लागू होगा।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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Tushar Mehta
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