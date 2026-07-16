जहाजों पर भारतीयों को मत करो तैनात, सरकार ने शिपिंग कंपनियों को क्यों दी सख्त हिदायत

सरकार ने बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर नई एडवाइजरी जारी की है। शिपिंग कंपनियों को सख्त हिदायत दी गई है कि जहाजों पर भारतीयों की तैनाती फिलहाल न की जाएं। क्या है वजह?

अमेरिका-ईरान युद्ध की वजह से बढ़े तनाव के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कई भारतीयों की मौत के बाद अब भारत सरकार ऐक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने शिपिंग कंपनियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर हिदायत दी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीयों को ना तैनात किया जाए। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा बिगड़ते हालातों को देख यह कदम उठाया गया है।

भारत में समुद्री मामलों की निगरानी करने वाले, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन (DGMA) ने शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स और एजेंसियों के लिए यह एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत सरकार ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक होर्मुज से होकर गुजरने वाले किसी भी जहाज पर भारतीय नाविकों को तैनात करने से पूरी तरह बचें।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता DGMA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि युद्ध प्रभावित इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। DGMA ने बताया है कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलती स्थिति पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए है।

जहाजों और कंपनियों के लिए सख्त निर्देश सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए DGMA ने सभी संबंधित पक्षों को कुछ जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं-

तैनाती पर रोक: शिप ओनर्स और आरपीएसएल (RPSL) कंपनियां अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को भेजने से परहेज करें।

हाई अलर्ट: फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी जाए।

चेतावनी और नियमों का पालन: चेतावनियों और सुरक्षा एडवाइजरी पर लगातार कड़ी नजर रखी जाए। इसके साथ ही इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी (ISPS Code) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार ने किसी भी आपातकालीन स्थिति में डायरेक्टरेट जनरल कम्युनिकेशन सेंटर (MMDAC) और भारतीय नौसेना से संपर्क करने की भी सलाह दी है। 14 भारतीयों की हो चुकी है मौत बता दें कि इससे पहले ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में पश्चिम एशिया में अब तक 14 भारतीयों की मौत हो चुकी है। हाल ही में यहां 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले के बाद भारत ने होर्मुज में ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया था और इन हमलों को लेकर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।

भारत ने वाणिज्यिक पोत 'एमटी अल बहिया' और 'एमटी मोम्बासा' पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की थी। इन जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत होर्मुज से गुजरने के दौरान जहाजों पर हुए हमलों आ बेहद चिंतित है। मंत्रालय ने कहा, ''एमटी अल बहिया' पर 12 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें में से एक की दुखद रूप से मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया है। एमटी मोम्बासा पर सवार 18 भारतीयों में से नौ घायल हुए हैं, जिनमें से दो के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। हम इन हमलों और नाविकों को निशाना बनाने वाली हिंसा की घटनाओं और होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालने वाले हमलों की कड़ी निंदा करते हैं।''

हेल्पलाइन नंबर जारी मंत्रालय ने कहा था कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ढांचों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द फिर से बहाल हो सके। इस बीच सरकार ने पश्चिम एशिया में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए 'नाविक प्रथम' अभियान भी शुरू किया है। इसके तहत हर भारतीय नाविक की निगरानी और 24 घंटे कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने नाविकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-889-7768, अंतरराष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1-888-988-0256, व्हाट्सएप 91-8655856830 और ई-मेल पर मदद मांगी जा सकती है।