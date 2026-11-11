दिल्ली समेत 3 राज्यों में शुरू होंगी सांध्यकालीन अदालतें, रिटायर्ड जज भी देंगे सेवा; केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार अदालतों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए 'इवनिंग कोर्ट' शुरू करने के अलावा, अन्य विकल्पों (अल्टरनेटिव मैकेनिज्म) का भी सहारा ले रही है।
अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और अदालती बोझ कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तीन राज्यों दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में सांध्यकालीन अदालतें (Evening Courts) शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसकी जानकारी दी है। 'द न्यू इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस साल के अंत तक दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में 'इवनिंग कोर्ट' शुरू करने जा रही है।
इंटरव्यू में मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चाहती है कि देशभर की अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों की जल्द सुनवाई हो और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में सांध्यकालीन अदालतें शुरू करने की नीति पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस नई और प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जो अदालतें अभी दिन के समय काम करती हैं, वे शाम को कुछ अतिरिक्त घंटों तक भी काम करेंगी, ताकि लंबित मामलों की सुनवाई की जा सके और उन्हें निपटाया जा सके।
पायलट प्रोजेक्ट का होगा व्यापक मूल्यांकन
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि केंद्र सरकार इन शाम के सत्रों के लिए सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) जजों की सेवाएं लेने की भी योजना बना रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पहल संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट्स के सहयोग से शुरू की जाएगी। मेघवाल ने बताया कि शुरुआती तीन राज्यों में इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और उसका व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद, केंद्र सरकार इस मॉडल को अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू करने पर विचार करेगी।
अन्य विकल्पों पर भी विचार
'इवनिंग कोर्ट' शुरू करने के अलावा, केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार अदालतों पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए अन्य विकल्पों (अल्टरनेटिव मैकेनिज्म) का भी सहारा ले रही है। उन्होंने बताया कि सरकार इस संबंध में लोक अदालतों और 'अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन' (ADR) यानी विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों के जरिए मामलों के निपटारे पर भी विचार कर रही है।
UCC पर क्या बोले मेघवाल
भाजपा शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने से जुड़े एक सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने UCC की परिकल्पना की थी और अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर एक समान नागरिक संहिता (UCC) की जरूरत पर टिप्पणी की है। ऐसे में यह उत्साहजनक है कि कुछ राज्य UCC को लागू करने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा, "गोवा में लंबे समय से एक समान नागरिक संहिता लागू है, तब भी जब वहां BJP सत्ता में नहीं थी। हमारा मानना है कि पूरे देश में UCC लागू किया जाना चाहिए, और हमारी सरकार इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका एक संवैधानिक आधार है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे केवल कुछ ही राज्यों तक सीमित रखा जाए। राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणापत्रों में भी यह मुद्दा जगह पा रहा है।"
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।