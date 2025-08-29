Centre border to stop illegal migrants SC Make in India Make for the World PM Modi top five क्या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर दीवार बनाना चाहता है केंद्र, एससी ने पूछा; टॉप-5 न्यूज, India News in Hindi - Hindustan
क्या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर दीवार बनाना चाहता है केंद्र, एससी ने पूछा; टॉप-5 न्यूज

पुलिस अधिकारी ने बताया कि बंबई हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इजाजत की अवधि शाम छह बजे समाप्त हो गई, लेकिन आयोजकों ने समय बढ़ाने की अपील की थी और आजाद मैदान पुलिस थाने ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया।

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:04 PM
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि क्या वह अवैध प्रवासियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए अमेरिका की तरह सीमा पर दीवार बनाना चाहता है। अदालत ने कहा कि बांग्ला और पंजाबी भाषी भारतीयों की पड़ोसी देशों के साथ साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत है। वहीं, भारत ने शुक्रवार को एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के तीन गोल के बदौलत पूल ए के मैच में चीन को 4-3 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत के अलावा जुगराज सिंह ने भी गोल किए। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शुक्रवार की टॉप-5 न्यूज...

'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड', जापानी कंपनियों से पीएम मोदी ने क्या कहा

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार को दोनों देशों को रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा, 'आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर हमारी चिंताएं समान हैं। पढ़ें पूरी खबर...

क्या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए सीमा पर दीवार बनाना चाहता है केंद्र: एससी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से पूछा कि क्या वह अवैध प्रवासियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए अमेरिका की तरह सीमा पर दीवार बनाना चाहता है। अदालत ने कहा कि बांग्ला और पंजाबी भाषी भारतीयों की पड़ोसी देशों के साथ साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत है। वे एक ही भाषा बोलते हैं लेकिन सीमाओं से विभाजित हैं। पढ़ें पूरी खबर...

'बाढ़ का पानी लाशें लेकर आया', पाकिस्तानी मंत्री का भारत के खिलाफ अजीबोगरीब दावा

पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस बीच, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक अजीब दावा किया कि सीमा पार से आने वाला बाढ़ का पानी अपने साथ लाशें लेकर आया। पढ़ें पूरी खबर...

भारत ने जीत के साथ किया आगाज, एशिया कप में चीन को 4-3 से धूल चटाई

भारत ने शुक्रवार को एशियाई कप हॉकी टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। भारतीय हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के तीन गोल के बदौलत पूल ए के मैच में चीन को 4-3 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत के अलावा जुगराज सिंह ने भी गोल किए। डु शिहाओ (12'), चेन बेनहाई (35') और गाओ जीशेंग (42') ने चीन के लिए गोल किए। पढ़ें पूरी खबर...

बारिश ने रोकी दिल्ली-NCR की रफ्तार, 250 उड़ानों पर असर; जलभराव से ट्रैफिक ठप

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी की सड़कें तालाब में बदल गई हैंजिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पढ़ें पूरी खबर...

