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गंगा नदी पर कैसा खतरा? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार; नए प्रोजेक्ट्स पर रोक

Jagriti Kumari भाषा
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केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी बेसिन में पहले से तय सिर्फ 7 पुराने प्रोजेक्ट्स को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। नए प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है।

गंगा नदी पर कैसा खतरा? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार; नए प्रोजेक्ट्स पर रोक

आने वाले दिनों में गंगा नदी पर खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में गंगा नदी और उत्तराखंड के संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा हलफनामा दाखिल किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि गंगा नदी के ऊपरी बेसिन में पर्यावरण को होने वाला नुकसान जल विद्युत कार्यक्रमों से मिलने वाले वित्तीय लाभ से कहीं ज्यादा है। केंद्र ने गुहार लगाई है कि इसलिए, भविष्य में यहां किसी भी नए हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इजाजत ना दी जाए।

हालांकि इस दौरान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अलकनंदा और भागीरथी नदी घाटियों में पहले से जारी 7 ऐसी परियोजनाओं को जारी रखा जा सकता है, बशर्ते वे पर्यावरण सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करें। केंद्र ने अदालत में दायर हलफनामे में अनुरोध किया है कि 7 परियोजनाओं जिनमें टिहरी चरण-2 (1,000 मेगावाट), तपोवन विष्णुगढ़ (520 मेगावाट), विष्णुगढ़ पिपलकोटी (444 मेगावाट), सिग्नोली भटवारी (99 मेगावाट), फाटा ब्यंग (76 मेगावाट), मदमहेश्वर (15 मेगावाट) और कालीगंगा को आगे बढ़ाने अनुमति दी जानी चाहिए।

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SC से क्या बोली सरकार?

भारत सरकार की ओर से तर्क देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने SC में कहा कि गंगा नदी प्रणाली पर इसके इकोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हलफनामे में कहा गया, ''भारत सरकार की ओर से यह निवेदन किया जाता है कि केवल 7 जलविद्युत परियोजनाओं को ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है, जिनमें से चार परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और तीन परियोजनाओं में पर्याप्त भौतिक और वित्तीय प्रगति हो चुकी है।''

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इसमें आगे कहा गया, ''यह अनुमति इस शर्त पर दी जानी चाहिए कि सभी लागू वैधानिक प्रावधानों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और उत्तराखंड में गंगा नदी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में कोई दूसरी जलविद्युत परियोजना शुरू ना की जाए।'' केंद्र ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि नदी के स्वास्थ्य सहित पर्यावरण को होने वाला जोखिम या नुकसान, जलविद्युत के वित्तीय लाभों से कहीं अधिक है। गौरतलब है कि सरकार ये दलीलें 2013 में केदारनाथ में आई तबाही के बाद पेश कर रही है। इस हादसे में करीब 5000 लोगों की मौत हो गई थी।

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Jagriti Kumari

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Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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