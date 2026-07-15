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मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, केंद्र ने 62,500 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी

By Upendra Thapak
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केंद्र सरकार ने भारत में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 62,500 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेमी कंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने सेमीकॉन के दूसरे चरण के लिए करीब 13.3 अरब डॉलर का प्रस्ताव दिया गया है।

मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, केंद्र ने 62,500 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी

भारत पिछले एक दशक में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्यातक देश बन गया है। केंद्र सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मोबाइल फोन निर्माण क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए सरकार ने 62,500 करोड़ की नई योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेमी कंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर भी सरकार ने 1.28 करोड़( करीब 13.3 अरब डॉलर) रुपए की मंजूरी दी है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मोबाइल फोन की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत कुल 62,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है। इससे देश में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। इसका फायदा भारत की जनता को होगा। मोबाइल सस्ते और बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

बता दें, पिछले एक दशक में सरकार के प्रयासों के चलते भारत में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में भारी निवेश हुआ है। 2014 में देश बड़े स्तर पर मोबाइल फोन्स का आयात करता था। वहीं 2026 आते-आते भारत विश्व में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश बन गया है। आज दुनिया के कई देशों में 'मेड इन इंडिया' फोन बिकते हैं। भारत सरकार इस उत्पादन प्रक्रिया को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहती है।

पिछले पांच सालों में दो गुना हुआ मोबाइल फोन निर्यात

पिछले पांच साल की तुलना करें, तो भारत में वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 2.14 लाख करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल मैन्यूफैक्चर होते थे। यह पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में बढ़कर 5.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। भारत की लगातार बढ़ती मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता ने इसे विश्व मोबाइल जगत का हब बना दिया है। 2025 में भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश बनकर उभरा। एप्पल फोन्स के भारत में बनने की वजह से करीब 2.62 लाख करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स का निर्यात किया गया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में भारत में करीब 300 से ज्यादा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं।

सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन को 13.3 अरब डॉलर का बूस्ट

सरकार ने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के अलावा सेमीकंडक्टर उद्योग को भी भारत में बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए इसमें करीब 1.27 लाख करोड़ (13.3 अरब डॉलर) की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के दूसरे चरण को शुरू किए जाने के बाद करीब चार लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस दौरान करीब दो लाख करोड़ के सेमी कंडक्टर का उत्पादन होगा।

बकौल वैष्णव सेमीकंडक्टर कार्यक्रम के इस नए चरण में चिप बनाने वाले उद्योग में खनिज और गैस जैसे कच्चे माल की आपूर्ति करने वालों को भी प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने कुल 1.27 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 को मंजूरी दी है। सेमीकॉन 2.0 के छह स्तंभ होंगे। पहला स्तंभ चिप डिजाइन का होगा। इसके बाद स्वदेशी चिप के अन्य चीजों पर ध्यान दिया जाएगा।” उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के खत्म होने तक भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो जाएगा। बता दें, सरकार ने 'इंडिया सेमीकॉन मिशन' के पहले चरण के लिए 76,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।

सेमीकॉन मिशन 1.0 के तहत, सरकार ने लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस क्षेत्र में ज्यादातर निवेश घरेलू टेक्नोलॉजी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी सेमीकंडक्टर इकाई से आया है। यह नई योजना ऐसे समय पर आई है जब दुनिया 'मेमोरी' चिप की कमी से जूझ रही है और कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजनाओं पर काम कर रही हैं। इस योजना से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण के लिए चिप की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य चिप खंड से भी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। बता दें, वर्तमान में भारत अपनी जरूरत की चिप का अधिकांश हिस्सा विदेशों से आयात करता है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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