सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नियुक्त किए तीन नए ASG, जानें- तीनों चेहरे कौन?

संक्षेप:

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता दविंदर पाल सिंह, अनिल कौशिक और कनकमेडाला रविंद्र कुमार को सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) नियुक्त किया है।

Dec 23, 2025 11:09 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) की नियुक्ति की घोषणा की है। सीनियर अधिवक्ता देविंदर पाल सिंह, अनिल कौशिक और पूर्व राज्यसभा सांसद कनकमेडाला रविंद्र कुमार को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन नियुक्तियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। ये नियुक्तियां तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए लागू होंगी।

सांसद रह चुके हैं रविंद्र कुमार

केंद्र सरकार ने तेलुगु देशम पार्टी के पूर्व सांसद कनकमेडाला रविंद्र कुमार को ASG की जिम्मेदारी सौंपी है। रविंद्र कुमार ने 2018 से 2024 तक तेलुगु देशम पार्टी से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले कुमार 2002 से 2004 तक सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार की पैरवी भी कर चुके हैं।

दविंदर पाल को 35 वर्षों का अनुभव

वरिष्ठ अधिवक्ता दविंदर पाल सिंह को 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वह संवैधानिक, आपराधिक और वाणिज्यिक कानून से संबंधित करीब 20,000 मामलों में पैरवी कर चुके हैं। वह इससे पहले वह केंद्र सरकार के अलावा कई जांच एजेंसियों, राज्य सरकारों, और कॉरपोरेट्स का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा वे 2001 से 2005 तक हरियाणा और 2005 से 2007 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
