केंद्र सरकार ने सार्थक PDS योजना को दी मंजूरी, खाद्यान्न वितरण की अब AI से होगी रियल टाइम निगरानी

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और भी बेहतर बनाने के लिए सार्थक-PDS योजना को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से बताया गया कि इस योजना को पांच साल की अवधि तक चलाने के लिए 25, 530 करोड़ का बजट रखा है।

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए नई सार्थक-PDS योजना को मंजूरी दी है। बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका फैसला किया है। केंद्रीय मत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने अगले पांच साल के लिए इस योजना का बजट करीब 25,530 करोड़ रुपए रखा है। इससे लाभार्थियों को बांट जाने वाले खाद्यान्न की आवाजाही और उचित रेट की दुकानों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पूरे सिस्टम की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई का भी उपयोग किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने इस योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य देश भर के 80 करोड़ लाभार्थियों की मदद कर रहीं उचित मूल्य की दुकानों को मजबूत करना है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को मजबूत करना और राज्यों के बीच खाद्यान्न वितरण परिवहन की मदद करना है।

केंद्रीय मंत्री ने सार्थक पीडीएस योजना को पूरे पीडीएस सिस्टम का सुधार करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पहले से ही अच्छा सिस्टम मौजूद है। हमारी मंशा इसे बदलने की नहीं है, बल्कि इसे और भी ज्यादा मजूबत और बेहतर करने की है। उन्होंने कहा, "यह मौजूदा पीडीएस सिस्टम को बदलने के लिए नहीं है। बल्कि यह उसमें सुधार करने के लिए है। इसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों पर काम किया गया है।"

पहला स्तंभ निर्मल है। यह एक एआई आधारित रियल टाइम पीडीएस लाभार्ती की रजिस्ट्री होगी। इससे विभिन्न मंत्रालयों में के बीच में जोड़ा जाएगा, जिससे आगे की कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें दोहराव की स्थिति को भी कम किया जा सकेगा।