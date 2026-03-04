Hindustan Hindi News
बंगाल में ‘बाबरी मस्जिद’ बनवा रहे हुमांयू कबीर को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस सिक्योरिटी

Mar 04, 2026 11:56 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
सूत्र ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, कबीर ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद बनवा रहे सस्पेंड तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को केंद्र सरकार ने Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। यह जानकारी नेता के एक करीबी सूत्र ने दी।

सूत्र ने बताया कि बुधवार को एक सेंट्रल सिक्योरिटी टीम कबीर के मुर्शिदाबाद घर पहुंची, जो जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को रेजिनगर में इसकी नींव रखी थी, जिससे राज्य में पॉलिटिकल माहौल गरमा गया था, जहां अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।

जनवरी में, कबीर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सेंट्रल सिक्योरिटी की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिप्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया था। सूत्र ने कहा, “हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, कबीर ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद केंद्र ने उन्हें Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया।”

दोपहर में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की 11 लोगों की टीम भरतपुर विधायक के घर पहुंची। सूत्र ने बताया कि कबीर ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया है और अब से वह सेंट्रल सिक्योरिटी के कवर में रहेंगे। 2023 में, विपक्षी आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को Y-प्लस सिक्योरिटी दी गई थी।

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

