बंगाल में ‘बाबरी मस्जिद’ बनवा रहे हुमांयू कबीर को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस सिक्योरिटी
सूत्र ने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, कबीर ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह मस्जिद बनवा रहे सस्पेंड तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को केंद्र सरकार ने Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। यह जानकारी नेता के एक करीबी सूत्र ने दी।
सूत्र ने बताया कि बुधवार को एक सेंट्रल सिक्योरिटी टीम कबीर के मुर्शिदाबाद घर पहुंची, जो जनता उन्नयन पार्टी (JUP) के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को रेजिनगर में इसकी नींव रखी थी, जिससे राज्य में पॉलिटिकल माहौल गरमा गया था, जहां अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है।
जनवरी में, कबीर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सेंट्रल सिक्योरिटी की मांग करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उन्हें इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिप्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया था। सूत्र ने कहा, “हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, कबीर ने एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद केंद्र ने उन्हें Y-प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया।”
दोपहर में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की 11 लोगों की टीम भरतपुर विधायक के घर पहुंची। सूत्र ने बताया कि कबीर ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया है और अब से वह सेंट्रल सिक्योरिटी के कवर में रहेंगे। 2023 में, विपक्षी आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को Y-प्लस सिक्योरिटी दी गई थी।
