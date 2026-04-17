सेंट्रल फोर्स ने मेरी कार रोकने की कोशिश की; ममता ने किसे कहा दिल्ली का 'जमींदार'?
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले जनता को गुमराह करने के लिए कार्ड बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। इस्लामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जब वह कोलकाता एयरपोर्ट जा रही थीं, तब केंद्रीय बलों ने उनके वाहन की तलाशी लेने का प्रयास किया। ममता बनर्जी ने सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "एयरपोर्ट पर केंद्रीय बल मेरी गाड़ी के पास आए। मैंने उनसे कहा कि शौक से चेक करें। लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि केवल तृणमूल नेताओं की गाड़ियां जांची जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के वाहनों की तलाशी क्यों नहीं ली जाती? क्या नियम केवल हमारे लिए हैं?"
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली से आने वाले केंद्रीय मंत्री सुरक्षा बलों की गाड़ियों में नकद पैसा लेकर बंगाल पहुंच रहे हैं।
चुनाव आयोग और राज्यपाल पर निशाना
मुख्यमंत्री का यह बयान उस दिन आया जब तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार के वाहनों की चुनिंदा तलाशी लेने की शिकायत की थी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को 'लाट साहब' कहते हुए पलटवार किया। राज्यपाल द्वारा बंगाल की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और परिवर्तन के आह्वान पर सीएम ने कहा, "महल में रहने वाले लोग बंगाल की जनता को बधाई देने के बजाय मेरा अपमान कर रहे हैं।"
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले जनता को गुमराह करने के लिए कार्ड बांटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के दावों पर अनभिज्ञता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी किसी VVIP के वाहन की तलाशी ली जाती है, तो उसकी एक तय प्रक्रिया होती है और प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल (CAPF) केवल तलाशी में सहायता करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से किसी VVIP की गाड़ी नहीं रोकते।
बंगाली नववर्ष (पॉइला बैशाख) के अवसर पर जहां प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने जनता को शुभकामनाएं दीं, वहीं ममता बनर्जी ने एक वीडियो संदेश जारी कर भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग और वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे दिल्ली के "जमींदारों" को अपने वोट की ताकत से करारा जवाब दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें