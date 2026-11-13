अचानक संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार, समाजवादी पार्टी का साथ क्यों चाहता है केंद्र
सूत्रों का कहना है कि सरकार शीतकालीन सत्र से पहले ही कभी भी विशेष सत्र बुला सकती है। इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होगी। सरकार परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने का प्रयास कर सकती है।
नवंबर के आखिरी सप्ताह या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि इससे पहले एनडीए के ही सूत्रों का कहना है कि सरकार एक विशेष सत्र भी बुला सकती है जिसमें परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया जा सकता है। पिछली बार सरकार के साथ धोखा हो गया था और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विधेयक पास नहीं हो सके थे। इस बार सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती है। ऐसे में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार अचानकर संसद का विशेष सत्र बुलाकर दोनों विधेयकों को पास कराने का प्रयास कर सकती है।
कैसे अचानक सत्र बुला सकती है सरकार
दरअसल कोई भी सत्र बुलाने से पहले सांसदों को 14 दिन पहले ही इसकी जनकारी देनी होती है। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। अगस्त में संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ लेकिन कार्यवाही को साइन डाइ यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान नहीं किया गया। ऐसे में कभी भी सत्र को अचानक भी बुलाया जा सकता है।
सूत्रों का कहना है कि 30 नवंबर या फिर 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो सकता है। हालांकि यह कोई नियम नहीं है कि इसी दायरे में शीतकालीन सत्र शुरू किया जाए। पिछले साल एक दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था। जानकारों का कहना है कि सरकार के पास परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पास कराने के दो विकल्प हैं। पहला है कि विशेष सत्र बुलाकर इसे पास करवाने का प्रयास किया जाए और दूसरा शीतकालीन सत्र में विधेयक पेशकिए जाएं। हालांकि शीतकालीन सत्र में विपक्ष दूसरे मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता हैऔर कार्यवाही में बाधा डाल सकता है। ऐसे में केंद्र चाहता है कि अब इन विधेयकों को लटकाया जा जाए। इन दोनों विधेयकों को कानून बनाकर 2029 से पहले लागू भी करना है।
सरकार के सामने क्या है चुनौती
दोनों विधेयकों को लेकर सरकार के सामने चुनौती यही है कि विधेयक दोनों सदों में दो तिहाई बहुमत के साथ पास होने चाहिए। अप्रैल में सरकार इन्हें पास करवाने का प्रयास कर चुकी है। फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद हैं। वहीं दो तिहाई बहुमत के लिए 360 सीटों की जरूरत होगी। ऐसे में एनडीए के पास 40 सांसदों की कमी है। वहीं राज्यसभा में 6 सांसदों की कमी है। ऐसे में एनडीए को बाहर के दलों की सहायता की जरूरत होगी।
क्या एनडीए का साथ देगी डीएमके?
कांग्रेस और विपक्ष की के इंडिया गठबंधन से डीएमके ने दूरी बना ली है। ऐसे में उम्मीद है कि डीएमके विधेयकों का समर्थन कर दे। डीएमके ने सराकर से लिखित आश्वासन मांगा था कि सीटों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के हिसाब से किया जाए जिससे की राज्य में सीटों की कमी ना हो। वहीं टीवीके चीफ विजय से एनडीए को उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। टीवीके के पास कोई सांसद अभी है भी नहीं। लेकिन टीवीके के विरोधी डीएमके से एनडीए को उम्मीद है।
क्या विधेयक का समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी
अब बात समाजवादी पार्टी की की जाए तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिसीमन विधेयक के पास होने से उसे लाभ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की हिसाब से लोकसभा सीटें भी बढ़ेंगी। ऐसे में अगर दीर्घकालिक लाभ को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को विधेयक का समर्थन करना चाहिए. 2027 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में एनडीए का साथ देना उसके लिए उलटा भी पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें