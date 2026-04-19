जनगणना पोर्टल पर अरुणाचल प्रदेश के शहर का दिखा चीनी नाम, मचा भारी हंगामा

बयान में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में सरकारी पोर्टल के जरिए स्वगणना के दौरान मानचित्र स्थान को लेकर समस्या सामने आई। मानचित्र सेवा प्रदाता से यह मुद्दा उठाया गया और समाधान कर लिया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में स्थित पासीघाट को चीनी शहर मेडोग के रूप में दर्शाने वाले स्वगणना मानचित्र से संबंधित समस्या का समाधान कर लिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से यह जानकारी दी गई। इस मुद्दे को मोहोंटो ​​पांगिंग पाओ नामक एक एक्स यूजर ने उठाया था। उसने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पोस्ट किया। सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर स्वगणना करने का प्रयास करने के दौरान सामने आने वाले मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट को कथित तौर पर मेडोग के रूप में दर्शाया गया था।

पाओ ने पोस्ट में कहा, 'मेडोग चीन का एक कस्बा है! गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारतीय हैं! यहां तक ​​कि सरकारी पोर्टल भी हमारे क्षेत्र को सौंप रहे हैं! तत्काल कार्रवाई की जरूरत है!' महापंजीयक ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि आज अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में सरकारी पोर्टल के जरिये स्वगणना के दौरान मानचित्र स्थान को लेकर एक समस्या सामने आई। जनगणना आयुक्त ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मानचित्र सेवा प्रदाता के साथ यह मुद्दा उठाया गया था और इसका समाधान कर लिया गया है।'

भारतीय क्षेत्र को काल्पनिक नाम देने पर आपत्ति इससे पहले, भारत ने कहा था कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र को काल्पनिक नाम देना और निराधार विमर्श गढ़ना वास्तविकता को नहीं बदल सकता, लेकिन इससे द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों पर असर जरूर पड़ सकता है। नई दिल्ली की तीखी प्रतिक्रिया बीजिंग की ओर से अक्साई चिन में एक तीसरे नए काउंटी की स्थापना को लेकर आई। भारत अक्साई चिन को अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'भारत चीन की ओर से भारत की भूमि के अंतर्गत आने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के किसी भी शरारती प्रयास को स्पष्ट रूप से खारिज करता है।'