इस राज्य में 16 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना, हर घर जाकर पूछे जाएंगे ये सवाल
ओडिशा में किसी भी जगह रहने वाले लोग, चाहे वे इसी राज्य के हों या दूसरे राज्यों के, उनकी गिनती की जाएगी। जनगणना के दौरान एक भी घर नहीं छूटेगा। उन्होंने बताया कि यह काम फील्ड विजिट के जरिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके किया जाएगा।
ओडिशा में जनगणना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) का पहला फेज राज्य के सभी 30 जिलों में 16 अप्रैल से शुरू होगा और 15 मई तक चलेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ओडिशा में जनगणना अभियान के निदेशक, निखिल पवन कल्याण ने कहा कि इस दौरान 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित गणनाकार और 17,282 सुपरवाइजर घरों का दौरा करेंगे और डेटा इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे हर घर के मुखिया से गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 33 सवाल पूछेंगे, जिनमें आवासीय, गैर-आवासीय, जेल, मॉल आदि शामिल हैं।
कल्याण ने आगे कहा, "ओडिशा में किसी भी जगह रहने वाले लोग, चाहे वे इसी राज्य के हों या दूसरे राज्यों के, उनकी गिनती की जाएगी। जनगणना के दौरान एक भी घर नहीं छूटेगा।" उन्होंने बताया कि यह काम फील्ड विजिट के जरिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले, एक अप्रैल से 15 अप्रैल की आधी रात तक ऑनलाइन 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी देने) की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे नागरिक अपनी जानकारी खुद जमा कर सकेंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि मशहूर रेत कलाकार और पद्म श्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने इस जनगणना कार्यक्रम के प्रचार और लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की सहमति दे दी है। जिला कलेक्टर और नगर आयुक्त मुख्य जनगणना अधिकारी के तौर पर काम करेंगे, जबकि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) जिला जनगणना अधिकारी होंगे।
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टरों की देखरेख में, हर शहरी स्थानीय निकाय के कार्यकारी अधिकारियों और तहसीलों के तहसीलदारों को प्रभारी अधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग इस कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग है। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को गणनाकार और हाई स्कूल के शिक्षकों को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें पहली बार खुद से गणना करने की सुविधा उपलब्ध होगी। कल्याण ने कहा कि ऑनलाइन जमा किए गए डेटा को गणनाकार फील्ड विजिट के दौरान सत्यापित करेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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