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शुरू हो गई जनगणना, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सवाल; खुद भी दर्ज कर सकते हैं जवाब

By Ankit Ojha
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जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू हो गया है। पहले इसकी शुरुआत पहाड़ी राज्यों से की गई है। लोग खुद भी डिजिटली 40 सवालों के जवाब दर्ज कर सकतेहैं। पहली बार लोगों से जाति की भी जानकारी पूछी गई है।

Census 2027
आज से शुरू हो गया है जनगणना का पहला चरण

जनगणना-2027 का पहला चरण आज यानी 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसकी शुरुआत सेल्फएन्युमरेशन यानी खुद जानकारी दर्ज करवाने के साथ शुरू हो रही है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों (जहां बर्फबारी होती है) से जनगणना का यह चरण शुरू किय जा रहा है। यह प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक चलेगी। सरकार ने पहले ही 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है जो कि लोगों से पूछे जाएंगे। पहली बार है जब लोगों से उनकी जाति भी पूछी जाएगी।

एक अधिकारी ने बताया कि 1 से 30 सितंबर तक घर-घार जाकर ये सवाल पूछे जाएंगे। वहीं लोग चाहें तो उससे पहले ही इन सवालों के जवाब डिजिटल रूप से पंजीकृत करवा सकते हैं उन्होंने कहा कि यह जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें डेमोग्राफिक जानकारी, पेशा, आर्थिक स्थिति, जाति और परिवार से संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। लोगों को 40 सवालों के जवाब खुद भरने की भी सुविधा दी जाएगी।

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पहाड़ी इलाकों में पहले शुरू हो गई प्रक्रिया

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर अमित शर्मा ने कहा, इस बार पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है। जिस तरह से हाउसलिस्टिंग की प्रक्रिया थी, उसी तरह जनगणना भी होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से सवालों के जवाब दर्ज किए जाएंगे। लद्दाख में इस प्रक्रिया में 2.74000 लोगों को शामिल किया जा रहा है। वहीं जम्मू-कश्मीर में 8.81 लाख लोग शामिल होंगे। बाकी पूरे देश में जनगणना फरवरी में शुरू होगी।

जारी आदेश के मुताबिक, जनगणना के दौरान पूछा जाएगा कि व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या नहीं और उसकी जाति क्या है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बाबन तयवाड़े के इस बयान का जिक्र करते हुए कि अन्य पिछड़ा वर्ग ने अपनी आधी लड़ाई जीत ली है, वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद महत्वपूर्ण है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया, ''हालांकि, यदि केंद्र सरकार की ओर से जारी जनगणना प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है, तो यह जनगणना अधूरी रहेगी।'' उन्होंने कहा कि केवल जाति के बारे में पूछने से ओबीसी की वास्तविक संख्या का पता नहीं चलेगा, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि ओबीसी ने अपनी लड़ाई जीत ली है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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