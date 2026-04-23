अब तक 26 लाख खुद भर चुके जनगणना में डिटेल, जानिए- कैसे आप भी कर सकते हैं घर बैठे

सेल्फ एन्यूमरेशन एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें परिवार खुद अपनी जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक जानकारी सरकारी पोर्टल पर भर सकता है। इससे जनगणना प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और तेज होगी।

देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना की प्रकिया शुरू हो गई है। अब यह जानकारी सामने आई है कि जनगणना अभियान के पहले चरण के दौरान करीब 26 लाख से अधिक परिवारों ने स्व-गणना सुविधा का फायदा उठाया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने बुधवार को यह जानकारी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ये आंकड़े जनगणना 2027 के लिए डिजिटल पहल में बढ़ती भागीदारी दर्शाते हैं।

रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि 'ऑनलाइन जानकारी देने का विकल्प चुनकर, इन परिवारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीका अपनाया है। उन्होंने आगे बताया कि जनगणना के पहले चरण के तहत घरों की सूची बनाने और गिनती के लिए स्व-गणना सुविधा वर्तमान में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है।

जनगणना का पहला चरण शुरू गौरतलब है कि यह स्वतंत्रता के बाद से की जाने वाली आठवीं जनगणना है, और यह दो चरणों में आयोजित की जा रही है। पहला चरण आवास सूचीकरण और आवास गणना के रूप में जाना जाता है, जिसमें घरों की सूची बनाई जाती है और दूसरे चरण में जनसंख्या गिनी जाती है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घरों की गिनती के लिए क्षेत्र भ्रमण 16 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। इसके तहत देशभर में सभी संरचनाओं, घरों और परिवारों की सूची बनाई जाएगी।

पहली बार डिजिटल जनगणना पहली बार, जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से हो रही है। सरकार ने इसके लिए एक सुविधा शुरू की है, जिसमें लोग अपने परिवार की पूरी जानकारी ऑनलाइन खुद भर सकेंगे। इस सुविधा को सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। इसके जरिए लोग सरकारी अधिकारियों के घर आने से पहले ही अपनी डिटेल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। प्रक्रिया का मकसद डेटा कलेक्शन को तेज और आसान बनाना है। अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट में पूरा कर सकेंगे।

क्या है सेल्फ एन्यूमरेशन? सेल्फ-एन्यूमरेशन एक ऑनलाइन सिस्टम है, जिसमें परिवार खुद अपनी जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक जानकारी सरकारी पोर्टल पर भर सकता है। इससे मैन्युअल डेटा कलेक्शन की जरूरत कम होगी और पूरी जनगणना प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित और तेज होगी। डिजिटल सेल्फ-एन्यूमरेशन सिस्टम देश में जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद डेटा की सटीकता बढ़ाना, कागजी काम कम करना और लोगों के लिए इस प्रक्रिया को ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाना है।

घर बैठे कैसे भरें डिटेल? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को https://se.census.gov.in पोर्टल पर जाना होगा। वहां अपने राज्य का चयन करना होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया के नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद OTP के जरिए वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद भाषा का चयन करना होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा।