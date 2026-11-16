जनगणना 2027: इन चार राज्यों में शुरू हुई स्व-गणना; घर बैठे कब तक भर सकेंगे ऑनलाइन जानकारी?
बयान में कहा गया है कि निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर स्व-गणना कर सकते हैं। बेहतर होगा कि वे उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करें जो पहले चरण के दौरान रजिस्टर किया गया था।
चुनावी राज्यों गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत आज (सोमवार, 16 नवंबर) से ऑनलाइन स्व-गणना (Self-enumeration) प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निवासी 30 नवंबर तक अपने परिवार का विवरण आधिकारिक रूप से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन विवरण दर्ज करने की यह सुविधा घर-घर जाकर की जाने वाली जनसंख्या गणना प्रक्रिया से पहले दी जा रही है। इन राज्यों और क्षेत्रों में प्रगणक 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक उनमें संशोधन का काम किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 5 जनवरी 2027 को रात 00:00 बजे को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है।
इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निवासी जनगणना के लिए अपने विवरण भरने के वास्ते 30 नवंबर तक विशेष वेबसाइट 'एसई डॉट सेंसस डॉट जीओवी डॉट इन' का उपयोग कर सकते हैं। निवासी जब ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो उन्हें एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या मिलेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें यह आईडी गणना अधिकारी के साथ साझा करनी होगी।
1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर गणना
बयान के अनुसार, इन राज्यों और क्षेत्रों में घर-घर जाकर गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक एक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों/क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 को रात 12 बजे होगी। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद एक मार्च से पांच मार्च 2027 तक एक पुनरीक्षण दौर चलेगा। मणिपुर के लिए इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है।
संदर्भ तिथि एक मार्च 2027
बयान में कहा गया, ''इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, गणना कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना (खुद अपना विवरण दर्ज करने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी।'' बयान के अनुसार, जनगणना की व्यापक कवायद का पहला चरण-मकानों की सूची बनाना और आवास गणना - मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।
पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया
निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्राथमिकता उन मोबाइल नंबरों को दी जाएगी जो चरण I के दौरान पंजीकृत किए गए थे। यह डिजिटल पोर्टल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जहाँ परिवारों को बुनियादी जानकारी देने के साथ-साथ परिवार और व्यक्तिगत विवरण से संबंधित 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।
स्व-गणना आईडी (SE ID) और प्रगणक सत्यापन
विवरण सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) जनरेट होगी। निवासियों को फील्ड विजिट के दौरान आने वाले प्रगणक (enumerator) के साथ यह आईडी साझा करनी होगी। स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है और यह पारंपरिक घर-घर गणना प्रक्रिया का स्थान नहीं लेती है। जो परिवार ऑनलाइन विवरण सबमिट नहीं करेंगे, उन्हें प्रगणकों की घर-घर यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा।
डिजिटल तकनीक और डेटा गोपनीयता
जनगणना 2027 पहली बार डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आयोजित की जा रही है। सरकार के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के तहत एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों और विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। सरकार ने नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभ्यास में सक्रिय भागीदारी और प्रगणकों का सहयोग करने की अपील की है। (भाषा इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।