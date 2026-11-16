जनगणना 2027: इन चार राज्यों में शुरू हुई स्व-गणना; घर बैठे कब तक भर सकेंगे ऑनलाइन जानकारी?

बयान में कहा गया है कि निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर स्व-गणना कर सकते हैं। बेहतर होगा कि वे उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करें जो पहले चरण के दौरान रजिस्टर किया गया था।

चुनावी राज्यों गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत आज (सोमवार, 16 नवंबर) से ऑनलाइन स्व-गणना (Self-enumeration) प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत स्थानीय निवासी 30 नवंबर तक अपने परिवार का विवरण आधिकारिक रूप से ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन विवरण दर्ज करने की यह सुविधा घर-घर जाकर की जाने वाली जनसंख्या गणना प्रक्रिया से पहले दी जा रही है। इन राज्यों और क्षेत्रों में प्रगणक 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे। इसके बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक उनमें संशोधन का काम किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए 5 जनवरी 2027 को रात 00:00 बजे को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है।

इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निवासी जनगणना के लिए अपने विवरण भरने के वास्ते 30 नवंबर तक विशेष वेबसाइट 'एसई डॉट सेंसस डॉट जीओवी डॉट इन' का उपयोग कर सकते हैं। निवासी जब ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो उन्हें एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या मिलेगी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें यह आईडी गणना अधिकारी के साथ साझा करनी होगी।

1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर गणना बयान के अनुसार, इन राज्यों और क्षेत्रों में घर-घर जाकर गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक एक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों/क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 को रात 12 बजे होगी। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जनगणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक की जाएगी, जिसके बाद एक मार्च से पांच मार्च 2027 तक एक पुनरीक्षण दौर चलेगा। मणिपुर के लिए इस प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है।

संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 बयान में कहा गया, ''इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, गणना कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, 10 से 24 जनवरी 2027 तक स्व-गणना (खुद अपना विवरण दर्ज करने) की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी।'' बयान के अनुसार, जनगणना की व्यापक कवायद का पहला चरण-मकानों की सूची बनाना और आवास गणना - मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।

पोर्टल और आवेदन प्रक्रिया निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के जरिए इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्राथमिकता उन मोबाइल नंबरों को दी जाएगी जो चरण I के दौरान पंजीकृत किए गए थे। यह डिजिटल पोर्टल 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है, जहाँ परिवारों को बुनियादी जानकारी देने के साथ-साथ परिवार और व्यक्तिगत विवरण से संबंधित 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

स्व-गणना आईडी (SE ID) और प्रगणक सत्यापन विवरण सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) जनरेट होगी। निवासियों को फील्ड विजिट के दौरान आने वाले प्रगणक (enumerator) के साथ यह आईडी साझा करनी होगी। स्व-गणना एक अतिरिक्त सुविधा है और यह पारंपरिक घर-घर गणना प्रक्रिया का स्थान नहीं लेती है। जो परिवार ऑनलाइन विवरण सबमिट नहीं करेंगे, उन्हें प्रगणकों की घर-घर यात्रा के दौरान कवर किया जाएगा।