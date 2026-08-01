Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राही मासूम रजा जन्मशताब्दी समारोह का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

डॉ. राही मासूम रजा के जन्मशताब्दी समारोह का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई। राही के लेखन को उनकी मानवता, करुणा और सामंजस्य के लिए याद किया गया। उन्होंने अपने साहित्य में आम आदमी को केंद्रित किया…

राही मासूम रजा जन्मशताब्दी समारोह का शुभारंभ
राही मासूम रजा जन्मशताब्दी समारोह का शुभारंभ

नई दिल्ली, एजेंसी। डॉ. राही मासूम रजा के वर्ष-भर चलने वाले जन्मशताब्दी समारोह का औपचारिक शुभारंभ शनिवार को पीएचडी हाउस, दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सार्वजनिक माटी न्यास द्वारा किया गया। डॉ. राही मासूम रज़ा (1 सितंबर 1927 – 15 मार्च 1992), जो बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक 'महाभारत' के अमर संवादों और 'आधा गांव', 'टोपी शुक्ला', 'दिल एक सादा कागज़' तथा 'कटरा बी-आरज़ू' जैसे कालजयी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें एक ऐसे मूर्धन्य लेखक के रूप में याद किया गया जिन्होंने साहित्य, सिनेमा और भारत की समन्वयकारी (गंगा-जमुनी) संस्कृति को एक सूत्र में पिरोया।

ये भी पढ़ें:Madhubani News: मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा...

कार्यक्रम का आरंभ

कार्यक्रम की शुरुआत नूपुर सिंधु नारायण की सुरीली संगीतमय प्रस्तुति से हुई, जिन्होंने राही की ग़ज़लें, भजन और फिल्मी गीत प्रस्तुत किए। माटी न्यास के ट्रस्टी और मुख्य आयोजक आसिफ़ अज़मी ने उद्घाटन वक्तव्य में घोषणा की कि इस जन्मशताब्दी वर्ष के दौरान पूरे भारत में 100 साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, यह पहल राही के साहित्यिक उत्तराधिकारियों, प्रशंसकों और अध्येताओं का साझा प्रयास है। यह केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि राही के एकता, करुणा और सत्य के संदेश को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प है।

प्रमुख वक्ता की बातें

डॉ. सोनल मानसिंह (पद्म विभूषण एवं पूर्व सांसद): कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, राही जी केवल एक लेखक नहीं थे, वे हमारे समय की अंतरात्मा थे। महाभारत के माध्यम से उन्होंने भारत के हर घर से संवाद किया। उनके कालजयी शब्द 'मैं समय हूं' ने हमें याद दिलाया कि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है।

न्यायमूर्ति विनीत सरन (अध्यक्ष, रावी-ब्यास जल न्यायाधिकरण एवं पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय): दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा, राही सदैव प्रासंगिक रहेंगे। उनके लेखन मानव पीड़ा, गरिमा और सहनशीलता के अनमोल दस्तावेज़ हैं। उनका साहित्य आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में जीने की प्रेरणा देता रहेगा।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया (न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं मुख्य अतिथि): उन्होंने कहा, राही को अमर बनाती है उनकी आमफ़हम भाषा। यह भाषा आमजन की धड़कन है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा लोकतंत्र हमारे साझा मूल्यों, विविधता और मानवता में ही जीवित रहता है।

मुज़फ़्फ़र अली (प्रसिद्ध फिल्मकार एवं मुख्य वक्ता) ने भावुक होते हुए कहा, राही ने सिनेमा को कविता की तरह लिखा और जीवन को सिनेमा की तरह जिया। 'गमन' के प्रवासी के दर्द से लेकर 'अंजुमन' की मिटती तहज़ीब तक, उनका एक वाक्य दस साल के इंतज़ार का भार उठा लेता था। मेरी इच्छा थी कि वे मेरे लिए लिखें, और उन्होंने 'अंजुमन' के लिए जो लिखा, वह लाजवाब है।"

ममता कालिया (वरिष्ठ लेखिका) ने कहा कि राही ने आम आदमी को अपने साहित्य के केंद्र में रखकर सम्मान दिया। 'आधा गाँव' और 'असंतोष के दिन' में उन्होंने वह दर्द लिखा जिसे इतिहास की किताबें भूल गईं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

डॉ. राही मासूम रज़ा का जन्म कब हुआ?
डॉ. राही मासूम रज़ा का जन्म 1 सितंबर 1927 को हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Mahabharat Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।