ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बैठ गई जांच, केरल सरकार ने दिया आदेश; क्या है आत्महत्या का केस?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2006 में केरल PWD सचिव रहते हुए 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़े इस मामले में केरल सरकार ने प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, केरल सरकार ने दिए जांच के आदेश (फाइल फोटो)

केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की प्रारंभिक जांच कराने का फैसला किया है। मामला 2006 का है, जब ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे। आरोप है कि उन्होंने एक सड़क परियोजना का भुगतान जारी करने के बदले मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में इंजीनियर की आत्महत्या का भी जिक्र है। केरल के गृह विभाग ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के कार्यालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

ठेकेदार की शिकायत पर शुरू होगी जांच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में साजन नाम के एक ठेकेदार ने गृह मंत्री को शिकायत दी है। उसका आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से 2 करोड़ रुपये की मांग की थी। ली सी बीन भारत-मलेशिया के संयुक्त उपक्रम PATI-BEL की एक सड़क परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर थे।

ली सी बीन ने नवंबर 2005 में मलेशिया में आत्महत्या कर ली थी। आरोप है कि उन्होंने अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें PWD के अधिकारियों पर रिश्वत की मांग के कारण परियोजना का भुगतान रोकने का आरोप लगाया गया था।

इस मामले में कांग्रेस नेता मलयंकिझु वेणुगोपाल ने भी पिछले महीने केरल के गृह मंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मलेशियाई इंजीनियर के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम था और 2006 में हुई सतर्कता जांच को बाहरी दबाव में प्रभावित किया गया था।

गृह मंत्री के कार्यालय के मुताबिक, वेणुगोपाल की शिकायत के आधार पर मामले की दोबारा जांच शुरू करने को लेकर VACB ने कानूनी राय मांगी थी। अब साजन ने भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए नई शिकायत दी है।

ठेकेदार का दावा- रिश्वत नहीं देने पर अटके रहे बिल साजन ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री को दी अपनी शिकायत में ली सी बीन की आत्महत्या के लिए ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह PATI-BEL परियोजना में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करता था और काम की निगरानी करने वाले दो लोगों में से एक था। उसने बताया कि वह परियोजना इंजीनियर ली सी बीन के साथ मिलकर काम कर चुका था।

साजन का दावा है कि परियोजना के बिल समय पर पास नहीं किए जा रहे थे। इसकी वजह से ली सी बीन स्थानीय ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं कर पा रहे थे। उसने आरोप लगाया कि ली सी बीन ने उसे बताया था कि बिलों को मंजूरी देने के लिए ज्ञानेश कुमार ने 2 करोड़ रुपये मांगे थे। हालांकि, PATI-BEL रिश्वत देकर बिल पास कराने के लिए तैयार नहीं था।

साजन के मुताबिक, ली सी बीन की मौत के बाद उनके परिवार ने PATI-BEL के कर्मचारियों को बताया था कि सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का जिक्र है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि अगर सरकार जांच का आदेश देती है तो वह जांचकर्ताओं के सामने ली सी बीन के परिवार के सदस्यों समेत जरूरी सबूत पेश करने को तैयार है।

विधानसभा में क्या बोले थे गृह मंत्री रमेश चेन्निथला? पिछले महीने गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने विधानसभा में बताया था कि ज्ञानेश कुमार के केरल PWD सचिव रहने के दौरान 2006 में सड़क परियोजनाओं को लेकर लगे आरोपों की VACB जांच बंद कर चुकी है।

उस समय जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। हालांकि, जांच बीच में ही रोक दिए जाने को लेकर सवाल उठे थे। आरोप लगे थे कि बाहरी दबाव के कारण जांच आगे नहीं बढ़ाई गई। चेन्निथला ने विधानसभा में बताया था कि आरोपों की पुष्टि नहीं होने के बाद VACB ने सरकार को रिपोर्ट सौंपकर आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं होने की सिफारिश की थी।

76 कार्यों की जांच में भी आया था नाम गृह मंत्री ने यह भी बताया था कि 2003 से 2006 के बीच टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना कथित तौर पर 76 कार्य आवंटित किए जाने के मामले में भी ज्ञानेश कुमार का नाम सतर्कता जांच के दौरान सामने आया था। VACB ने इन कार्यों की जांच शुरू की थी। इनमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों से जुड़ा मामला भी शामिल था।