सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी अंतरिक्ष तकनीक को मजबूत कर रहा है और अब उसे तुर्किये से भी सहायता मिलने की संभावना है। भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने शुक्रवार को पाकिस्तान की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को भारत की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी अंतरिक्ष तकनीक को मजबूत कर रहा है और अब उसे तुर्किये से भी सहायता मिलने की संभावना है। भारत को अपनी सुरक्षा रणनीति बनाते समय इस बदलाव को ध्यान में रखना होगा। सुब्रमणि ने कहा कि पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम संभालने वाला संस्थान सुपार्को (Suparco) भी अपनी क्षमताएं बढ़ाने में जुटा है। उन्होंने आगाह किया कि चीन के पास खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और टारगेट की स्थिति का पता लगाने के लिए जो तकनीक उपलब्ध है, उसका फायदा पाकिस्तान को भी मिल सकता है। चीन की मदद से पाकिस्तान की निगरानी, पोजिशनिंग और नेविगेशन संबंधी क्षमताओं में सुधार होगा। ऐसे में भारत को भी अपनी तकनीकी और सैन्य ताकत बढ़ानी होगी। सीडीएस ने ये बातें दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से आयोजित 'कार्यक्रम में कहीं।

जनरल सुब्रमणि की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान, चीन और तुर्किये के बीच सैन्य सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इन देशों के बीच करीबी सहयोग की चर्चा सामने आई थी। CDS ने कहा कि भारत को अब युद्ध की बदलती परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारियां करनी होंगी। आज युद्ध और शांति के बीच का अंतर धुंधला पड़ रहा है और दुनिया लगातार संघर्ष की स्थिति से गुजर रही है। विरोधी देश गुप्त तरीके से भारत की सोच और लोगों की धारणाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इस तरह के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं बढ़ाने पर जोर दिया। उनके मुताबिक, आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियारों की ताकत काफी नहीं है, बल्कि साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अलग-अलग सैन्य क्षमताओं के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है।

भारत की तैयारी के बारे में क्या बोले CDS भारत अपनी अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस (SBS) मिशन के तीसरे चरण पर काम कर रहा है। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि एसबीएस-3 के लागू होने से भारत की सैन्य निगरानी क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इसके तहत अगले तीन वर्षों में 52 सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी थी। करीब 26,968 करोड़ रुपये की इस परियोजना की जिम्मेदारी मुख्यालय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत आने वाली डिफेंस स्पेस एजेंसी संभाल रही है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 21 उपग्रहों का निर्माण और प्रक्षेपण करेगा, जबकि बाकी 31 उपग्रह निजी कंपनियों की मदद से तैयार किए जाएंगे।