आंसू गिरते रहे और श्रद्धांजलि देती रहीं ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर की पत्नी और बेटी।

#WATCH | Delhi: The wife and daughter of Brig LS Lidder pay their last respects to him at Brar Square, Delhi Cantt. He lost his life in #TamilNaduChopperCrash on 8th December. pic.twitter.com/oiHWxelISi