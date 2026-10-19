टाइगर श्रॉफ केस: ट्रेन पकड़ने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर भागते दिखे हमलावर, CCTV फुटेज जारी

सूरत रेलवे स्टेशन के 2 सीसीटीवी फुटेज में तीनों संदिग्ध ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी में दिखे। इनमें से दो ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, जबकि तीसरा नीली टी-शर्ट में था और उसके पास एक बैग था। स्टेशन के बाहर तीनों तेज चलते दिखे।

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में फायरिंग करने के आरोपियों को पकड़ने में सूरत रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज ने अहम भूमिका निभाई। फुटेज में तीनों आरोपी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर तेजी से भागते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तीनों को सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थे। रविवार शाम मुंबई में जुहू इलाके में क्लब से कार में निकलते समय टाइगर श्रॉफ पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में अभिनेता को कोई चोट नहीं आई थी। वारदात के बाद आरोपी सड़क के रास्ते मुंबई से सूरत पहुंचे और वहां से पुणे-जयपुर एक्सप्रेस (12939) में सवार हो गए।

सूरत रेलवे स्टेशन के 2 सीसीटीवी फुटेज में तीनों संदिग्ध ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दो ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, जबकि तीसरा नीली टी-शर्ट में था और उसके पास एक बैग था। स्टेशन के बाहर तीनों तेजी से चलते नजर आए। प्लेटफॉर्म पर वे यात्रियों की भीड़ के बीच से भागते हुए ट्रेन की ओर बढ़े। 2आरोपी आगे दौड़ रहे थे, जबकि तीसरा उनके पीछे था। पुलिस से मिली सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की टीम बनाई गई थी। अलग-अलग रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को सूरत स्टेशन से आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिली।

तीनों को कैसे पकड़ा गया मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कोटा मंडल के आरपीएफ को सूचना दी थी कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में संदिग्ध पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं। इसके बाद संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही जनरल डिब्बे की तलाशी ली और तीनों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी 18 वर्षीय रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के रहने वाले और फिलहाल मुंबई के अंधेरी पश्चिम में रह रहे 22 वर्षीय ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन फाइटर और 18 वर्षीय फूल सिंह के रूप में हुई है। शुरुआत में तीसरे आरोपी के नाबालिग होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि तीनों एडल्ट हैं।