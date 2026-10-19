टाइगर श्रॉफ केस: ट्रेन पकड़ने के लिए सूरत रेलवे स्टेशन पर भागते दिखे हमलावर, CCTV फुटेज जारी
सूरत रेलवे स्टेशन के 2 सीसीटीवी फुटेज में तीनों संदिग्ध ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी में दिखे। इनमें से दो ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, जबकि तीसरा नीली टी-शर्ट में था और उसके पास एक बैग था। स्टेशन के बाहर तीनों तेज चलते दिखे।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में फायरिंग करने के आरोपियों को पकड़ने में सूरत रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज ने अहम भूमिका निभाई। फुटेज में तीनों आरोपी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर तेजी से भागते नजर आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने तीनों को सोमवार सुबह राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में थे। रविवार शाम मुंबई में जुहू इलाके में क्लब से कार में निकलते समय टाइगर श्रॉफ पर मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने गोलीबारी की थी। इस घटना में अभिनेता को कोई चोट नहीं आई थी। वारदात के बाद आरोपी सड़क के रास्ते मुंबई से सूरत पहुंचे और वहां से पुणे-जयपुर एक्सप्रेस (12939) में सवार हो गए।
सूरत रेलवे स्टेशन के 2 सीसीटीवी फुटेज में तीनों संदिग्ध ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से दो ने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी, जबकि तीसरा नीली टी-शर्ट में था और उसके पास एक बैग था। स्टेशन के बाहर तीनों तेजी से चलते नजर आए। प्लेटफॉर्म पर वे यात्रियों की भीड़ के बीच से भागते हुए ट्रेन की ओर बढ़े। 2आरोपी आगे दौड़ रहे थे, जबकि तीसरा उनके पीछे था। पुलिस से मिली सूचना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की टीम बनाई गई थी। अलग-अलग रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को सूरत स्टेशन से आरोपियों के बारे में अहम जानकारी मिली।
तीनों को कैसे पकड़ा गया
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कोटा मंडल के आरपीएफ को सूचना दी थी कि टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में संदिग्ध पुणे-जयपुर एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं। इसके बाद संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते ही जनरल डिब्बे की तलाशी ली और तीनों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी 18 वर्षीय रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के रहने वाले और फिलहाल मुंबई के अंधेरी पश्चिम में रह रहे 22 वर्षीय ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन फाइटर और 18 वर्षीय फूल सिंह के रूप में हुई है। शुरुआत में तीसरे आरोपी के नाबालिग होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि तीनों एडल्ट हैं।
इस मामले में ऐप आधारित परिवहन सेवा कंपनी रैपिडो का नाम भी सामने आया है। बताया गया है कि आरोपियों में से एक कंपनी के लिए ड्राइवर के तौर पर काम करता था। इस पर रैपिडो के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी टाइगर श्रॉफ और उनकी टीम से जुड़ी घटना को लेकर चिंतित है और अभिनेता के सुरक्षित होने से राहत महसूस कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया है, वह 14 अक्टूबर से रैपिडो के कैप्टन के तौर पर सक्रिय नहीं था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें