संकट के बीच LPG चार्ज वसूलने वाले होटलों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन, मिली चेतावनी
इससे पहले युद्ध की वजह से उपजे ईंधन संकट के बाद कई जगहों पर लोगों से LPG चार्ज जैसे शुल्क लिए जा रहे थे। इस दौरान कई ढाबे और होटलों के बंद होने की भी खबरें हैं।
ईरान युद्ध की वजह से प्रभावित हुई ईंधन आपूर्ति के बाद देश के कई होटलों में LPG चार्ज जैसे शुल्क वसूले जा रहे थे। अब सरकार ने इसके खिलाफ चेतावनी जारी की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बुधवार को होटलों और रेस्टोरेंट को चेतावनी दी है कि अगर वे खाने के बिल में LPG चार्ज, गैस सरचार्ज और ईंधन लागत वसूली जैसे अतिरिक्त शुल्क लगाते पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। CCPA ने कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर मिली शिकायतें और मीडिया रिपोर्ट्स में यह पाया गया कि कि कुछ होटल और रेस्टोरेंट मेनू में दिखाए गए खाने-पीने की चीजों की कीमतों और लागू टैक्स के अलावा, उपभोक्ता के बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे शुल्क लगा रहे थे।
हालांकि प्राधिकरण ने कहा है कि ईंधन, LPG, बिजली और अन्य परिचालन खर्च जैसी इनपुट लागतें व्यवसाय चलाने की लागत का हिस्सा होती हैं और इन्हें मेनू आइटम की कीमतों में शामिल किया जाना चाहिए। इसने कहा कि मेनू में दिखाई गई कीमत ही अंतिम कीमत होगी, जिसमें केवल लागू टैक्स शामिल नहीं होंगे।
ऑथोरिटी ने यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए और ना ही उन्हें कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जो स्वैच्छिक प्रकृति का ना हो। CCPA ने कहा कि जिन लोगों से ऐसी शुल्क वसूली जा रही है वे होटल या रेस्टोरेंट से बिल से शुल्क हटाने का अनुरोध कर सकते हैं या 1915 पर कॉल करके या उसके ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा लोग ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें