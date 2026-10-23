दावा 100%, मिला सिर्फ 62; CCPA ने ब्रिटानिया पर ठोका ₹100000 का जुर्माना; हर घर से जुड़ा है मामला
CCPA ने कहा कि ब्रिटानिया कंपनी ने न केवल अपने उत्पाद में साबुत गेहूं की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, बल्कि उत्पाद का नाम भी ऐसा रखा है जो तय मानकों के हिसाब से गलत है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी ने '100% होल व्हीट ब्रेड' यानी 100% साबुत गेहूं की ब्रेड के रूप में अपने एक मशहूर उत्पाद का विज्ञापन किया था, जो भ्रामक निकला। जांच में ये बात सामने आई है कि कंपनी ने भले ही 100 फीसदी साबूत गेहूं की ब्रेड होने का दावा किया हो लेकिन उसमें सिर्फ 62% ही साबुत गेहूं का आटा पाया गया था। इस तरह CCPA ने माना का कंपनी ने उपभोक्ताओं को विज्ञापन के जरिए गुमराह किया है।
21 अक्टूबर के एक आदेश में CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कहा कि कंपनी की पैकेजिंग और विज्ञापनों से गलत संदेश गया कि ब्रेड पूरी तरह से साबुत गेहूं के आटे से बनी है। CCPA ने कहा, कंपनी ने न केवल अपने उत्पाद में साबुत गेहूं की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, बल्कि उत्पाद का नाम भी ऐसा रखा है जो तय मानकों के हिसाब से गलत है। प्राधिकरण ने ब्रिटानिया को निर्देश दिया कि वह तुरंत इन भ्रामक विज्ञापनों को बंद करे और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करे।
CCPA ने खुद संज्ञान लिया था
यह मामला तब सामने आया जब CCPA ने खुद संज्ञान लेते हुए ब्रिटानिया के प्रचार दावों की जांच की। इन दावों में "100% होल व्हीट ब्रेड", "0% मैदा" और ब्रेड को स्वस्थ आहार के लिए उपयुक्त बताना शामिल था। जांच में पता चला कि ब्रेड में केवल 62% साबुत गेहूं का आटा था, जबकि बाकी 38% हिस्से में पानी, यीस्ट और गेहूं का चोकर जैसी अन्य चीजें शामिल थीं। ब्रिटानिया ने अपने विज्ञापनों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि "100%" शब्द का मतलब ब्रेड में मौजूद गेहूं वाले हिस्से से है, जो पूरी तरह से साबुत गेहूं के आटे से बना है और इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है।
कम से कम 75% साबुत गेहूं का आटा होना चाहिए
कंपनी ने खाद्य लेबलिंग नियमों का भी हवाला दिया, जिनके अनुसार "होल व्हीट ब्रेड" के रूप में बेचे जाने वाले उत्पादों में कम से कम 75% साबुत गेहूं का आटा होना चाहिए। हालांकि, CCPA ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि तय सीमा की गणना केवल गेहूं वाले हिस्से को देखकर की जा सकती है, न कि पूरे उत्पाद की सामग्री को देखकर। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राधिकरण ने कहा, "100%" शब्द का मतलब पूरी सामग्री से है, न कि किसी एक खास तरह की सामग्री से।
विज्ञापनों को हटाने का निर्देश
CCPA ने यह भी कहा कि उत्पाद पर छोटे अक्षरों में लिखा गया यह स्पष्टीकरण कि "आटे के आधार पर 100% साबुत गेहूं के आटे से बना", उस भ्रामक धारणा को ठीक नहीं कर सकता जो मुख्य दावे (100% होल व्हीट ब्रेड) से बनी थी। इसने ब्रिटानिया के विज्ञापन पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि ब्रेड के तीन स्लाइस से मिलने वाला डाइटरी फाइबर एक रोटी के बराबर होता है और यह एक स्वस्थ आहार के साथ अच्छी तरह फिट बैठता है। अथॉरिटी ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पहले ही "100%" शब्द के इस्तेमाल को भ्रामक माना था और खाद्य कंपनियों को सलाह दी थी कि वे अपने उत्पादों के लेबल और विज्ञापनों में इस शब्द का इस्तेमाल न करें। CCPA ने ब्रिटानिया को 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया। इसके चलते कंपनी पर जुर्माना लगाया गया और सभी मीडिया माध्यमों से इन विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया गया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।