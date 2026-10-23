दावा 100%, मिला सिर्फ 62; CCPA ने ब्रिटानिया पर ठोका ₹100000 का जुर्माना; हर घर से जुड़ा है मामला

CCPA ने कहा कि ब्रिटानिया कंपनी ने न केवल अपने उत्पाद में साबुत गेहूं की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, बल्कि उत्पाद का नाम भी ऐसा रखा है जो तय मानकों के हिसाब से गलत है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, कंपनी ने '100% होल व्हीट ब्रेड' यानी 100% साबुत गेहूं की ब्रेड के रूप में अपने एक मशहूर उत्पाद का विज्ञापन किया था, जो भ्रामक निकला। जांच में ये बात सामने आई है कि कंपनी ने भले ही 100 फीसदी साबूत गेहूं की ब्रेड होने का दावा किया हो लेकिन उसमें सिर्फ 62% ही साबुत गेहूं का आटा पाया गया था। इस तरह CCPA ने माना का कंपनी ने उपभोक्ताओं को विज्ञापन के जरिए गुमराह किया है।

21 अक्टूबर के एक आदेश में CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा ने कहा कि कंपनी की पैकेजिंग और विज्ञापनों से गलत संदेश गया कि ब्रेड पूरी तरह से साबुत गेहूं के आटे से बनी है। CCPA ने कहा, कंपनी ने न केवल अपने उत्पाद में साबुत गेहूं की मात्रा को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है, बल्कि उत्पाद का नाम भी ऐसा रखा है जो तय मानकों के हिसाब से गलत है। प्राधिकरण ने ब्रिटानिया को निर्देश दिया कि वह तुरंत इन भ्रामक विज्ञापनों को बंद करे और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करे।

CCPA ने खुद संज्ञान लिया था यह मामला तब सामने आया जब CCPA ने खुद संज्ञान लेते हुए ब्रिटानिया के प्रचार दावों की जांच की। इन दावों में "100% होल व्हीट ब्रेड", "0% मैदा" और ब्रेड को स्वस्थ आहार के लिए उपयुक्त बताना शामिल था। जांच में पता चला कि ब्रेड में केवल 62% साबुत गेहूं का आटा था, जबकि बाकी 38% हिस्से में पानी, यीस्ट और गेहूं का चोकर जैसी अन्य चीजें शामिल थीं। ब्रिटानिया ने अपने विज्ञापनों का बचाव करते हुए तर्क दिया कि "100%" शब्द का मतलब ब्रेड में मौजूद गेहूं वाले हिस्से से है, जो पूरी तरह से साबुत गेहूं के आटे से बना है और इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं है।

कम से कम 75% साबुत गेहूं का आटा होना चाहिए कंपनी ने खाद्य लेबलिंग नियमों का भी हवाला दिया, जिनके अनुसार "होल व्हीट ब्रेड" के रूप में बेचे जाने वाले उत्पादों में कम से कम 75% साबुत गेहूं का आटा होना चाहिए। हालांकि, CCPA ने कंपनी की इस दलील को खारिज कर दिया कि तय सीमा की गणना केवल गेहूं वाले हिस्से को देखकर की जा सकती है, न कि पूरे उत्पाद की सामग्री को देखकर। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, प्राधिकरण ने कहा, "100%" शब्द का मतलब पूरी सामग्री से है, न कि किसी एक खास तरह की सामग्री से।