नोटबंदी के दौरान कारखाना खरीदने के लिए 450 करोड़ के दिए पुराने नोट, शशिकला पर CBI का आरोप

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की करीबी सहयोगी वीके शशिकला पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने 2016 में नोटबंदी के दौरान चीनी कारखाना खरीदने के लिए 450 करोड़ रुपये के पुराने नोट दिए थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज प्राथमिकी में इसका उल्लेख किया गया है। सीबीआई ने मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश पर पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड (PSL) के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) को 120 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। इस खाते को 2020 में धोखाधड़ी में इस्तेमाल घोषित किया गया था।

प्राथमिकी में शशिकला का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। इसके मुताबिक पीएसएल (जिसे पहले एसवी शुगर मिल्स के नाम से जाना जाता था) की चीनी मिल को बैंक ने गिरवी के तौर पर लिया था। इसे आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया था। आरोप है कि 2017 में शशिकला के खिलाफ एक मामले के सिलसिले में आयकर विभाग की तलाशी में दस्तावेज जब्त किए गए थे।